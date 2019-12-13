Чому Малюська порівнює реформи з сексом: ексклюзивно для 24 каналу

Про зарплату міністра юстиції та реформи, що можна порівняти з сексом – читайте у фінальній частині інтерв'ю 24 каналу з міністром юстиції Денисом Малюською.

Про зарплату міністра юстиції

Скільки отримує міністр юстиції?

Усі попередні місяці було по 16 тисяч з копійками. Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. Багато з міністрів отримали надбавки. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень.

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Вам достатньо такої суми?

Ні.

Скільки мало би бути? Запитую, адже знаю: ви сказали, що якщо зарплати буде не достатньо для того, щоби прожити, то ви не залишатиметеся на цій посаді.

З такою низькою зарплатою, яка в мене була в перші місяці – це 16 тисяч – за моїми розрахунками, мені мало б вистачити прожити рік. В мене, слава Богу, є з попередньої роботи нормальні заощадження: пенсійні… Це була міжнародна організація, тому я сплачував не у місцевий пенсійний фонд, а у Штатах акумулювалися кошти.

А так – мої витрати стандартні щомісячні істотно більшими були. Не менше за 100 тисяч на місяць я раніше витрачав. Відповідно, зараз ми витрачаємо менше, намагаючись економити. Але все одно це – вкрай складно. Якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей потребують грошей.



Які зарплати отримали інші міністри за листопад / Інфографіка 24 каналу

А що вам кажуть? Вам готові підняти зарплати?

Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І ба більше, навіть міжнародні інвестори, які вкладають гроші в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути лише хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов'язання.

Ми так не працюємо. Відповідно у нас немає іншого виходу, окрім як підвищувати заробітну плату. І це буде однозначно сприйнято як позитивний сигнал для іноземних інвесторів. Це буде кроком, аби повірити, що в Україні нарешті працює нормальний уряд, і є розуміння, на що вони живуть і як вони проводять свій час.

Про реформи як секс

У вас доволі хороше почуття гумору. У вас колись вийшла стаття спільно з прем'єр-міністром, де ви порівнюєте реформи із сексом. Ваші реформи, які будете проводити, можете порівняти з сексом?

Це гарний секс. Це однозначно. Тому що не знаю, як мої колеги в уряді, я отримую величезне задоволення від того, чим я займаюся.



Денис Малюська – міністр юстиції / Фото 24 каналу

Це швидкий секс?

Багато хто б хотів, щоб це був швидкий. У нас багато "друзів", щоб це був швидкоплинний. Але насправді ми підійдемо до цього питання якісно. І я думаю, що ми протримаємося набагато довше, ніж будь-хто з наших опонентів.

Бліц запитання від глядачів

Коли в Україні буде юстиція без корупції та не на замовлення?

Вже вона є. Можна вітати з тим, що істотної корупції вже немає. Існує дрібна корупція на рівні дрібних виконавців, до яких ми ще не дотягнулися. І я підозрюю, що вона залишиться протягом кількох років, але це не корупція на топовому рівні й навіть не корупція на середньому рівні.

Коли зникне безчинство у виправних колоніях? Зокрема, згадують місто Бердянськ.

У Бердянську нічого особливого немає у порівнянні з іншими. Це взагалі жахлива система, і зміниться вона через кілька років. Не раніше. Це складна інфраструктурна історія. Для цього треба міняти персонал, установи відбування покарань, законодавство, практики, перевиховувати тих, хто займається з ув'язненими. Це роки.

Але з гарних новин – це те, що ми точно розуміємо, як цієї мети досягти. У розрізі кількох років буде відчутно істотний результат.



"Істотної корупції вже немає", – Малюська

Коли буде накладено арешт на українське майно в Криму, яким користуються росіяни?

А навіщо його арештовувати? І так зрозуміло, що воно наше, і що ми маємо його повернути. Будь-які квазіюридичні дії, які відбуваються з цим майном на тимчасово окупованих територіях, з точки зору українського законодавства. Не мають жодного юридичного значення.

Як ви прокоментуєте нехтування законом про очищення влади стосовно голови ОП Андрія Богдана?

Ой, складна історія. Багато обговорювалась. Чесно кажучи, з того моменту, коли я став міністром, це питання ніде не порушувалося, не обговорювалося. Не дискутувалося. Тому що сталася зміна назви АП на ОП. Це була історія, в яку були залучені мої попередники. Але з точки зору нормального функціонування апарату, я в цій історії якихось великих проблем не бачу. Окей, мало бути ухвалено рішення про можливість чи неможливість перебування на посаді влітку. Влітку це питання якимось чином було врегульовано законно, незаконно – нехай суд вирішує.

Ще вас запитували, чи ви гей, але мені здається, що це питання взагалі у вашій ситуації трішки недоречна.

Ні, чекайте (сміється, – 24 канал). Треба залишати завжди ж трохи загадки, не можна отак взяти й розкритися. Нехай глядачі здогадуються.

Варто додати, що у Дениса Малюськи є дружина та четверо дітей. Більше про поєднання роботи у Міністерстві юстиції та особисте життя – читайте тут.

Дивіться повне інтерв'ю з Денисом Малюською: