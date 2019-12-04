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      Регистрация брака у нотариуса: адвокат о плюсах и минусах возможных изменений

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      Регистрация брака в Загсе / Фото из открытых источников

      Нотариусам могут быть предоставлены полномочия на регистрацию брака и регистрацию расторжения брака. О возможных последствиях этого решения 24 каналу рассказала адвокат АО "Клочков и партнеры" Анна Осадчая.

      По заявлению министра юстиции Украины Дениса Малюська, список услуг, предоставляемых нотариусами может быть расширен. Среди прочего, по его словам, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

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      Как отметила Осадчая, пока говорить о возможных изменениях, как о факте преждевременно, ведь заявление министра пока не имеет законодательной базы. Однако уже можно определить, какие последствия могут иметь такие запланированные изменения.

      Главная из них – это ускорит процедуру регистрации или расторжения брака.

      Предполагаю, что в случае осуществления процессов заключения или расторжения брака через нотариуса вопрос этих процедур можно будет оформить за сутки, если же конечно на законодательном уровне не примут определенных ограничений относительно сроков проведения,
      – отметила Осадчая.

      По ее словам, с одной стороны возможность регистрации брака и развода за сутки является очень удобной для тех, кто желает как можно быстрее вступить в брак или его расторгнуть. Это также менее травматично для сторон, в случае развода. "Обычно люди боятся судебных процессов, а возможность расторгнуть брак у нотариуса еще и за один визит является более удобным как с практической так и с психологической точки зрения", – пояснила она.

      С другой стороны, по словам Осадчей, сейчас регистрация брака без наличия причин для быстрой регистрации в отделах регистрации актов гражданского состояния происходит не ранее одного места с момента подачи парой заявления. Тот же срок установлен и с подачей заявления о расторжении брака.

      Такой порядок принят для укрепления и защиты института семьи. Месячный срок дает возможность обдуманного подхода к решению создать семью или прекратить ее. Если же предоставить возможность регистрации брака и развода за сутки, стороны фактически лишают возможности взвесить все за и против и принять действительно объективное и обоснованное решение.

      Такое расширение полномочий, по моему мнению, может иметь последствия значительного увеличения разводов. Так как увеличится количество необдуманного вступления в брак и так же увеличится количество развод на эмоциях. По моему убеждению, нотариусам можно предоставлять полномочия на регистрацию брака и регистрацию расторжения брака, но с определенными ограничениями,
      – подчеркнула Осадчая.

      Во-первых, по ее словам, нужно установить месячный срок для предоставления сторонам срока на подготовку к регистрации брака и принятия действительно обдуманного решения или предоставления срока на примирение.

      Во-вторых, определить особенности (определенные условия) к регистрации расторжения брака при наличии общих детей. Например при условии заключения договора об определении места жительства, воспитания и содержания ребенка и тому подобное. Так же и в случаях наличия спора о разделе имущества.

      "Любые изменения в законодательство следует внедрять ответственно и взвешенно. Тем более в случаях изменений, касающихся семейных отношений. Государство должно стоять на защите интересов семьи, поэтому законодательство должно способствовать сохранению брака и ни в коем случае не создавать условий, которые могут иметь следствием увеличение случаев расторжения брака", – добавила она.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Семья Новости семьи Министерство юстиции
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