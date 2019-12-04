Реєстрація шлюбу у нотаріуса: адвокат про плюси та мінуси можливих змін

Нотаріусам можуть бути надані повноваження на реєстрацію шлюбу та реєстрацію розірвання шлюбу. Про можливі наслідки цього рішення 24 каналу розповіла адвокат АО "Клочков та партнери" Анна Осадча.

За заявою міністра юстиції України Дениса Малюська, список послуг, що надаються нотаріусами може бути розширено. Серед іншого, за його словами, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.

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Як наголосила Осадча, наразі говорити про можливі зміни, як про факт передчасно, адже заява міністра поки що немає жодного законодавчого підґрунтя. Ооднак вже можна окреслити, які наслідки можуть мати такі заплановані зміни.

Головна з них – це прискорить процедуру реєстрації чи розірвання шлюбу.

Припускаю, що у випадку провадження процесів укладання чи розірвання шлюбу через нотаріуса питання цих процедур можна буде оформити за добу, якщо ж звісно на законодавчому рівні не приймуть певних обмежень щодо строків проведення,

– зазначила Осадча.

За її словами, з однієї сторони можливість реєстрації шлюбу та розлучення за добу є дуже зручною для тих, хто бажає як найшвидше вступити у шлюб або його розірвати. Це також є менш травматичним для сторін, у випадку розлучення. "Зазвичай люди бояться судових процесів, а можливість розірвати шлюб у нотаріуса ще й за один візит є більш зручним як з практичної так і з психологічної точки зору", - пояснила вона.

З іншого боку, за словами Осадчої, зараз реєстрація шлюбу без наявності причин для швидкої реєстрації у відділах реєстрації актів цивільного стану відбувається не раніше одного місця з моменту подання нареченими заяви. Той самий строк встановлений і з поданням заяви про розірвання шлюбу.

Такий порядок покликаний на зміцнення і захист інституту сім’ї. Місячний строк дає можливість обдуманого підходу до рішення створити сім’ю чи припинити її. Якщо ж надати можливість реєстрації шлюбу та розлучення за одну добу, сторін фактично позбавляють можливості зважити усі за і проти і прийняти дійсно об’єктивне та обґрунтоване рішення.

Таке розширення повноважень, на мою думку, може мати наслідки значного збільшення розлучень. Так як збільшиться кількість необдуманого вступу до шлюбу і так само збільшиться кількість розлучення на емоціях. На моє переконання, нотаріусам можна надавати повноваження на реєстрацію шлюбу та реєстрацію розірвання шлюбу, але з певними обмеженнями,

– підкреслила Осадча.

По-перше, за її словами, потрібно встановити місячний строк для надання сторонам строку на підготовку до реєстрації шлюбу та прийняття дійсно обдуманого рішення або надання строку на примирення.

По-друге, визначити особливості (певні умови) до реєстрації розірвання шлюбу за наявності спільних дітей. Наприклад за умови укладання договору про визначення місця проживання, виховання та утримання дитини тощо. Так само і у випадках наявності спору про поділ майна.

"Будь-які зміни у законодавство слід впроваджувати відповідально і зважено. Тим паче у випадках змін, що стосуються сімейних відносин. Держава має стояти на захисті інтересів сім’ї, тому законодавство має сприяти збереженню шлюбу і ні в якому разі не створювати умов, які можуть мати наслідком збільшення випадків розірвання шлюбу", – додала вона.