14:13
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      В Украине могут появиться частные СИЗО: для кого они предназначены

      73 Читати новину українською
      В Минюсте планируют разрешить работу частных СИЗО / tvoemisto.tv

      Министерство юстиции рассматривает запуск частных следственных изоляторов качестве одной из мер для улучшения работы пенитенциарной системы.

      В заявлении, которое цитирует пресс-служба Кабинета министров, глава министерства Денис Малюська предполагает появление платных учреждений для содержания, прибыль от которых можно будет направить на государственные изоляторы.

      Актуально: Камеры в плесени, пленники спят по очереди, их бьют: какие нарушения нашли в Киевском СИЗО

      По его словам, частные СИЗО будут похожи на отели с усиленной охраной. Он добавил, что лица, у которых есть средства смогут там находиться и ожидать приговора суда. За счет этих денег Минюст хочет покрыть расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО.

      Он добавил, что такие изменения потребуют и изменений в законодательстве.

      Среди других целей, которые декларирует Минюст в своей презентации:

      • введение наказаний, не предусматривающих лишение свободы
      • программы коррекции, которые должны подготовить осужденных к освобождению;
      • электронизация пенитенциарной системы.

      В октябре 2019 года Денис Малюська сообщил, что его ведомство рассматривает возможность строительства новых тюрем по европейскому образцу.

      Что известно о ситуации в Киевском СИЗО

      Отметим, что большинство камер в Киевском СИЗО, которое, к слову, было построено еще 200 лет назад, продолжают находиться в непригодном для содержания людей в состоянии.

      • Части заключенных приходится спать по очереди, или непосредственно на полу, потому что не хватает мест.
      • Вследствие отсутствия доступа к чистой питьевой воде, осужденным и лицам, взятым под стражу, приходится пить водопроводную воду.
      • Камеры большинстве карцера СИЗО имеют недостаточное естественное и искусственное освещение.
      • Матрасы, подушки осужденных и лиц, взятых под стражу, находится в крайне изношенном состоянии и требуют замены и списания. Несмотря на наличие на складах следственного изолятора достаточного количества постельного белья, заключенным ее фактически не выдают.
      • В ходе визита был обнаружен заключенный с телесными повреждениями, которые были им получены во время пребывания в следственном изоляторе.
      • В пищеблоке на время визита не работал ни один холодильник или морозильная камера.
      • В части камер отсутствуют окна и стекла. Заключенные закрывают их одеялами и простынями.
      • Заключенные женщины не имеют доступа к горячему водоснабжению. Мытье большинства заключенных в бане не проводится.
      • В палате-изоляторе медчасти СИЗО содержался больной заключенный без вывода на прогулку. В палате три недели отсутствовал свет, выбиты стекла в окне и постоянно текла вода из крана.

      Заключенные спят на полу, потому что в СИЗО нет места / фото пресс-служба Уполномоченного по правам человека

      Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      сегодня
      7673
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Тюрьма СІЗО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:01 Українські олігархи хочуть продати себе команді Трампа
      Сергій Лещенко 20
      сегодня , 13:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 1050
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      192
      сегодня , 12:00 Свіжа соціологія як електоральний "привіт" Зе-команді, або Чого люди чекають від Зеленського
      Наталя Ромашова 673
      сегодня , 10:30 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 1353
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук