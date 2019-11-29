В Украине могут появиться частные СИЗО: для кого они предназначены

Министерство юстиции рассматривает запуск частных следственных изоляторов качестве одной из мер для улучшения работы пенитенциарной системы.

В заявлении, которое цитирует пресс-служба Кабинета министров, глава министерства Денис Малюська предполагает появление платных учреждений для содержания, прибыль от которых можно будет направить на государственные изоляторы.

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По его словам, частные СИЗО будут похожи на отели с усиленной охраной. Он добавил, что лица, у которых есть средства смогут там находиться и ожидать приговора суда. За счет этих денег Минюст хочет покрыть расходы и пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО.

Он добавил, что такие изменения потребуют и изменений в законодательстве.

Среди других целей, которые декларирует Минюст в своей презентации:

введение наказаний, не предусматривающих лишение свободы

программы коррекции, которые должны подготовить осужденных к освобождению;

электронизация пенитенциарной системы.

В октябре 2019 года Денис Малюська сообщил, что его ведомство рассматривает возможность строительства новых тюрем по европейскому образцу.

Что известно о ситуации в Киевском СИЗО

Отметим, что большинство камер в Киевском СИЗО, которое, к слову, было построено еще 200 лет назад, продолжают находиться в непригодном для содержания людей в состоянии.

Части заключенных приходится спать по очереди, или непосредственно на полу, потому что не хватает мест.

Вследствие отсутствия доступа к чистой питьевой воде, осужденным и лицам, взятым под стражу, приходится пить водопроводную воду.

Камеры большинстве карцера СИЗО имеют недостаточное естественное и искусственное освещение.

Матрасы, подушки осужденных и лиц, взятых под стражу, находится в крайне изношенном состоянии и требуют замены и списания. Несмотря на наличие на складах следственного изолятора достаточного количества постельного белья, заключенным ее фактически не выдают.

В ходе визита был обнаружен заключенный с телесными повреждениями, которые были им получены во время пребывания в следственном изоляторе.

В пищеблоке на время визита не работал ни один холодильник или морозильная камера.

В части камер отсутствуют окна и стекла. Заключенные закрывают их одеялами и простынями.

Заключенные женщины не имеют доступа к горячему водоснабжению. Мытье большинства заключенных в бане не проводится.

В палате-изоляторе медчасти СИЗО содержался больной заключенный без вывода на прогулку. В палате три недели отсутствовал свет, выбиты стекла в окне и постоянно текла вода из крана.

Заключенные спят на полу, потому что в СИЗО нет места / фото пресс-служба Уполномоченного по правам человека