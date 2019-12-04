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      Треба розглянути до 800 справ, – Малюська про приховані документи Мін'юсту

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      Міністр юстиції Денис Малюська / 24 канал

      5 листопада міністр юстиції Денис Малюська у своєму фейсбуці опублікував пост, в якому написав про те, що знайшов ящик із прихованою вхідною кореспонденцією міністерства.

      Майже всі документи, які там знаходилися, це практика старого Мін'юсту. Однак також виявили свіжі документи, які приховали, зокрема, і від чинного міністра. Про це Денис Малюська повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

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      За словами міністра, така практика була надзвичайно популярною. Оскільки приховувалося все, що якось шкодило різноманітним схемам чи шахрайствам, у яких були зацікавлені працівники департаментів Мін'юсту.

      Просто для того, щоб Мін’юст зайвий раз не світив, не оформляв чи не був вимушений публічно коментувати які-небудь схеми чи негативні результати. Це стосувалося реєстраційних дій, виконавчих проваджень,
      – пояснив міністр.

      Малюська зазначив, що наразі працівники міністерства разом із правоохоронними органами аналізують весь масив прихованих документів. Це робиться з метою допомогти громадянам, які не отримали відповідей чи реакції на свої скарги. 

      Крім того, міністр юстиції повідомив про те, що, за чутками, такі практики існували ледь не в кожному міністерстві.

      Це просто випадковість, чи, навпаки, наша дотошність, що ми змогли знайти такі ящики саме в нас. Але насправді я чув, що таке траплялось багато де, і це не якась індивідуальна практика Мін’юсту. Це залишки старої бюрократії, з якими ми поки що маємо справу,
      – прокоментував Малюська.

      Як приховували документи

      За словами міністра, вся вхідна кореспонденція проходила перегляд і у верхньому правому куті ставився мінус. Відповідно, всі заяви, скарги чи подання з мінусами в міністерство не потрапляли, а просто зникали. Саме такі документи і виявив Денис Малюська.

      Зокрема, він зазначив, що на той час в міністерстві не існувало ні електронного документообігу, ні канцелярії на прийняття документів.

      Тобто, якщо хтось приносив документи, він кидав їх у ящик без жодних гарантій, що з ящику воно потрапить в систему Мін’юсту, а не буде приховане. Стара історія про те, як можна гратися з документообігом,
      – повідомив Малюська. 

      Міністр юстиції відзначив позитивні зрушення, які відбулися в міністерстві. На сьогодні функціонує електронний документообіг, працюють канцелярії, які ставлять відмітку про отримання документів.

      До теми: Як перезавантажать Мін'юст і чого чекати держслубовцям, – інтерв'ю з замміністеркою юстиції

      "Ми вже перейшли на прозорі механізми своєї роботи", – наголосив Денис Малюська.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Денис Малюська Міністерство юстиції Реформи
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