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      Надо рассмотреть до 800 дел, – Малюська о скрытых документах Минюста

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      Министр юстиции Денис Малюська / 24 канал

      5 ноября министр юстиции Денис Малюська в своем фейсбуке опубликовал пост, в котором написал о том, что нашел ящик со скрытой входящей корреспонденцией министерства.

      Почти все документы, которые там находились, это практика старого Минюста. Однако также обнаружили свежие документы, которые скрыли в том числе и от действующего министра. Об этом Денис Малюська сообщил в интервью 24 каналу.

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      По словам министра, такая практика была чрезвычайно популярной. Поскольку скрывалось все, что как-то вредило разнообразным схемам или мошенничеству, в которых были заинтересованы работники департаментов Минюста.

      Просто для того, чтобы Минюст лишний раз не светил, не оформлял или не был вынужден публично комментировать какие-либо схемы или отрицательные результаты. Это касалось регистрационных действий, исполнительных производств,
      – пояснил министр.

      Малюська отметил, что сейчас работники министерства совместно с правоохранительными органами анализируют весь массив скрытых документов. Это делается с целью помочь гражданам, не получившим ответов или реакции на свои жалобы.

      Кроме того, министр юстиции сообщил о том, что, по слухам, такие практики существовали чуть ли не в каждом министерстве.

      Это просто случайность, или, наоборот, наша дотошность, что мы смогли найти такие ящики именно у нас. Но на самом деле я слышал, что такое случалось много где, и это не какая-то индивидуальная практика Минюста. Это остатки старой бюрократии, с которыми мы пока имеем дело,
      – прокомментировал Малюська.

      Как скрывали документы

      По словам министра, вся входящая корреспонденция проходила просмотр и в верхнем правом углу ставился минус. Соответственно, все заявления, жалобы или представления с минусами в министерство не попадали, а просто исчезали. Именно такие документы и обнаружил Денис Малюська.

      В частности, он отметил, что в то время в министерстве не было ни электронного документооборота, ни канцелярии на принятие документов.

      То есть, если кто-то приносил документы, он бросал их в ящик без всяких гарантий, что с ящика они попадут в систему Минюста, а не будут скрыты. Старая история о том, как можно играть с документами,
      – сообщил Малюська.

      Министр юстиции отметил положительные сдвиги, которые произошли в министерстве. На сегодня функционирует электронный документооборот, работают канцелярии, которые ставят отметку о получении документов.

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      "Мы уже перешли на прозрачные механизмы своей работы", – отметил Денис Малюська.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Министерство юстиции Денис Малюська Реформы
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