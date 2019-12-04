Надо рассмотреть до 800 дел, – Малюська о скрытых документах Минюста

5 ноября министр юстиции Денис Малюська в своем фейсбуке опубликовал пост, в котором написал о том, что нашел ящик со скрытой входящей корреспонденцией министерства.

Почти все документы, которые там находились, это практика старого Минюста. Однако также обнаружили свежие документы, которые скрыли в том числе и от действующего министра. Об этом Денис Малюська сообщил в интервью 24 каналу.

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По словам министра, такая практика была чрезвычайно популярной. Поскольку скрывалось все, что как-то вредило разнообразным схемам или мошенничеству, в которых были заинтересованы работники департаментов Минюста.

Просто для того, чтобы Минюст лишний раз не светил, не оформлял или не был вынужден публично комментировать какие-либо схемы или отрицательные результаты. Это касалось регистрационных действий, исполнительных производств,

– пояснил министр.

Малюська отметил, что сейчас работники министерства совместно с правоохранительными органами анализируют весь массив скрытых документов. Это делается с целью помочь гражданам, не получившим ответов или реакции на свои жалобы.

Кроме того, министр юстиции сообщил о том, что, по слухам, такие практики существовали чуть ли не в каждом министерстве.

Это просто случайность, или, наоборот, наша дотошность, что мы смогли найти такие ящики именно у нас. Но на самом деле я слышал, что такое случалось много где, и это не какая-то индивидуальная практика Минюста. Это остатки старой бюрократии, с которыми мы пока имеем дело,

– прокомментировал Малюська.

Как скрывали документы

По словам министра, вся входящая корреспонденция проходила просмотр и в верхнем правом углу ставился минус. Соответственно, все заявления, жалобы или представления с минусами в министерство не попадали, а просто исчезали. Именно такие документы и обнаружил Денис Малюська.

В частности, он отметил, что в то время в министерстве не было ни электронного документооборота, ни канцелярии на принятие документов.

То есть, если кто-то приносил документы, он бросал их в ящик без всяких гарантий, что с ящика они попадут в систему Минюста, а не будут скрыты. Старая история о том, как можно играть с документами,

– сообщил Малюська.

Министр юстиции отметил положительные сдвиги, которые произошли в министерстве. На сегодня функционирует электронный документооборот, работают канцелярии, которые ставят отметку о получении документов.

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"Мы уже перешли на прозрачные механизмы своей работы", – отметил Денис Малюська.