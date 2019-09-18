Улучшат ли кадровые изменения работу Минюста: объяснение нового министра Малюськи

О кадровых изменениях в Минюсте, перезагрузке комиссий и последствиях для людей, которые последние годы были вовлечены во все схемы – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал новый Министр юстиции Денис Малюська.

О кадровых изменениях

– На самом деле у меня с прошлых заместителей нет уже ни одного. Все они были уволены распоряжением Кабмина. Большинство из них были уволены сразу, а двое получили дату увольнения чуть позже. Потому что было несколько неотложных проектов, которые им нужно было завершить. Их увольнение заблокировало бы ряд важных инициатив.

Читайте также: Скандальное совещание с президентом: объяснение чиновника, которого Зеленский заставил уволиться

– У меня пока есть сомнения относительно Ивана Лещины. Возможно, что он еще будет работать дальше, а возможно, нет. Не знаю, но сейчас он уволен. Я имею право его переназначить, но вопрос еще не решен окончательно. Он занимался защитой Украины в Европейском суде по правам человека и в международных арбитражах. У меня есть мнение юридического сообщества, что он адекватно это делал. Мне нужно кое-что посмотреть подробнее.



Иван Лещина

– У меня есть один новый заместитель – это Валерия Коломиец. Еще четырех заместителей пакет документов как раз сейчас находится в секретариате. Люди разные, но квалифицированные и имеют хорошую репутацию.

О перезагрузке комиссий

– Я перезагружу работу квалификационной и дисциплинарной комиссий, которые работают в отношении частных исполнителей. Только что подписан приказ, что все члены комиссии, назначенные по квоте Минюста уже изменены.

Назначенные по квоте частных исполнителей, то они остаются. Я понимаю, в чем проблема, но члены комиссий частных исполнителей они исторически в принятии своих решений ориентировались на Министерство Юстиции по разным причинам. Сейчас у них не будет стимулов, оснований продолжать практику, которую считал несправедливой, юридический рынок.

– Мы эту практику уже изменили частично. Потому что уже состоялось первое заседание дисциплинарной комиссии относительно частных исполнителей. И я следил за отзывами юридического сообщества. Как мне это описывали, впервые комиссия работала объективно, взвешенно и действительно анализировала документы, которые были поданы к рассмотрению.

– Исключить лиц, номинированных окружением – это частных исполнителей, у меня нет полномочий. Но давайте анализировать и смотреть по результатам работы. Я уверен, что работа комиссии сейчас будет осуществляться принципиально иначе.



Функции Кабинета министров Украины / инфографика 24 канала

О последствиях для людей, которые последние годы были вовлечены во все схемы

– Много чего, что по слухам происходило в Министерстве, сейчас невозможно доказать. По крайней мере мне невозможно. Для этого существуют правоохранительные органы, которые это должны отслеживать.

– С другой стороны, Министерство точно будет полностью открытым и будет передавать весь массив имеющейся информации, как для правоохранительных органов, так и для публики. Например, сейчас я попросил наш профильный департамент выложить онлайн все решения так называемой Антирейдерской комиссии, которые принимались за время ее существования.

Относительно фамилий, относительно ключевых департаментов. Будут кадровые изменения. Например, руководитель департамента подал заявление об увольнении в исполнительной службе. Я думаю, что аналогичные истории будут случаться и дальше на низших ступенях и на других важных направлениях работы Министерства.

– В чем основная проблема. Возьмем, например, ту же Антирейдерскую комиссию. Представим, что в результате реструктуризации министерства эта функция перейдет к какому-то новому департаменту, который будет создан с нуля. Мне нужно на рынке найти людей, которые за 15, 17, 20 тысяч гривен будут решать споры на миллиарды гривен. Причем споры, где Минюст является гораздо более сильным, более мощным инструментом, чем суд.

– На эти должности мне найти эффективную замену, которая бы гарантированно работала идеально, почти невозможно. Сейчас мы наработали механизм, который поддержан постановлением Кабмина, что мы сможем привлечь иностранных доноров, которые смогут нам нанять высококвалифицированных и высокооплачиваемых юристов на юридическом рынке, которые бы осуществляли первичную обработку жалоб, поступающих в Минюст.

Читайте также: О каких рисках свидетельствуют первые заседания Рады: эксклюзивное интервью с Бессмертным

– Большая часть будет автономно анализировать жалобы, предоставлять их комиссии. Мы посмотрим на этих людей и если нам удастся найти адекватных и высокопрофессиональных, то мы их включим также в состав комиссии. Это уже новое постановление Кабмина позволяет. Соответственно, как по мне, это будет ключом для обеспечения прозрачности и эффективности работы комиссии.

Больше – смотрите в программе.