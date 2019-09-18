01:10
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Он воно як
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Чи покращать кадрові зміни роботу Мін'юсту: пояснення нового міністра Малюська

      Он воно як 15 Читать новость на русском

      Про кадрові зміни в Мін'юсті, перезавантаження комісій та наслідки для людей, які останні роки були залучені у всі схеми – в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів новий Міністр юстиції Денис Малюська.

      Про кадрові зміни

      – Насправді в мене з минулих заступників немає вже жодного. Усі вони були звільнені розпорядженням Кабміну. Більшість з них були звільнені одразу, а двоє отримали дату звільнення трохи пізніше. Тому що було кілька невідкладних проєктів, які їм потрібно було завершити. Їх звільнення заблокувало б ряд важливих ініціатив.

      Читайте також: Скандальна нарада із президентом: пояснення чиновника, якого Зеленський змусив звільнитися

      – В мене поки що є сумніви щодо Івана Ліщини. Можливо, що він ще буде працювати далі, а можливо, ні. Не знаю, але зараз він звільнений. Я маю право його перепризначити, але питання ще не вирішено остаточно. Він займався захистом України у Європейському суді з прав людини і у міжнародних арбітражах. В мене є думка юридичної спільноти, що він адекватно це робив. Мені треба дещо подивитися детальніше.

      Іван Ліщина
      Іван Ліщина

      – В мене є один новий заступник – це Валерія Коломієць. Ще чотирьох заступників пакет документів якраз зараз знаходиться у секретаріаті. Люди різні, але кваліфіковані й мають гарну репутацію.

      Про перезавантаження комісій

      – Я перезавантажу роботу кваліфікаційної ти дисциплінарної комісій, які працюють щодо приватних виконавців. Тільки що підписаний наказ, що усі члени комісії, які призначені за квотою Мін’юсту вже змінені.

      Призначені за квотою приватних виконавців, то вони залишаються. Я розумію, в чому проблема, але члени комісій приватних виконавців вони історично в прийнятті своїх рішень орієнтувалися на Міністерство Юстиції з різних причин. Зараз у них не буде стимулів, підстав продовжувати практику, яку вважав несправедливою, юридичний ринок.

      – Ми цю практику вже змінили частково. Тому що вже відбулося перше засідання дисциплінарної комісії щодо приватних виконавців. І я слідкував за відгуками юридичної спільноти. Як мені це описували, вперше комісія працювала об’єктивно, зважено і дійсно аналізувала документи, які були подані до розгляду.

      – Виключити осіб, які номіновані середовищем – це приватних виконавців, в мене немає повноважень. Але давайте аналізувати та дивитися за результатами роботи. Я впевнений, що робота комісії зараз буде здійснюватися принципово інакше.

      Кабінет Міністрів уряд повноваження завдання робота функції інфографіка
      Функції Кабінету міністрів України / інфографіка 24 каналу

      Про наслідки для людей, які останні роки були залучені у всі схеми

      – Багато чого, що за чутками відбувалося в Міністерстві, зараз неможливо довести. Принаймні мені неможливо. Для цього існують правоохоронні органи, які це повинні відслідковувати.

      – З іншого боку Міністерство точно буде повністю відкритим і буде передавати весь масив наявної інформації, як для правоохоронних органів, так і для публіки. Наприклад, зараз я попросив наш профільний департамент викласти онлайн усі рішення так званої Антирейдерської комісії, які приймалися за час її існування.

      Щодо прізвищ, щодо ключових департаментів. Будуть кадрові зміни. Наприклад, керівник департаменту подав заяву про звільнення у виконавчій службі. Я думаю, що аналогічні історії будуть траплятися й далі на нижчих щабелях і на інших важливих напрямках роботи Міністерства.

      – В чому основна проблема. Візьмемо, наприклад, ту ж Антирейдерську комісію. Уявімо, що в результаті реструктуризації міністерства ця функція перейде до якогось нового департаменту, який буде створений з нуля. Мені потрібно на ринку знайти людей, які за 15, 17, 20 тисяч гривень будуть вирішувати спори на мільярди гривень. Причому спори, де Мін’юст є набагато сильнішим, потужнішим інструментом, ніж суд.

      – На ці посади мені знайти ефективну заміну, яка б гарантовано працювала ідеально, майже неможливо. Зараз ми напрацювали механізм, який підтриманий постановою Кабміну, що ми зможемо залучити іноземних донорів, які зможуть нам найняти висококваліфікованих та високооплачуваних юристів на юридичному ринку, які б здійснювали первинну обробку скарг, що надходять в Мін’юст.

      Читайте також: Про які ризики свідчать перші засідання Ради: ексклюзивне інтерв'ю з Безсмертним

      – Більша частина буде автономно аналізувати скарги, надавати їх комісії. Ми подивимося на цих людей і якщо нам вдасться знайти адекватних та високопрофесійних, то ми їх включимо також в склад комісії. Це вже нова постанова Кабміну дозволяє. Відповідно, як на мене, це буде ключем для забезпечення прозорості й ефективності роботи комісії.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Лукашенко назвав країну, яка допоможе закінчити війну на Донбасі
      17 вересня
      12009
      Теги: Новини України Новини політики Он воно як Міністерство юстиції Денис Малюська Новий Уряд Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      17 вересня , 22:00 Пропагандисты в Варшаве, запрет украинских СМИ и взрывы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 678
      Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      17 вересня , 20:00 Форум видавців 2019: книги українських авторів, які точно варто прочитати
      Ірина Юрковська 2056
      Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      17 вересня , 18:03 Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна
      Ірина Поліщук 1856
      Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      17 вересня , 17:00 Письмо из Луганска: о войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 1336
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      17 вересня , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 2087
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук