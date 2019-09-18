Чи покращать кадрові зміни роботу Мін'юсту: пояснення нового міністра Малюська

Про кадрові зміни в Мін'юсті, перезавантаження комісій та наслідки для людей, які останні роки були залучені у всі схеми – в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів новий Міністр юстиції Денис Малюська.

Про кадрові зміни

– Насправді в мене з минулих заступників немає вже жодного. Усі вони були звільнені розпорядженням Кабміну. Більшість з них були звільнені одразу, а двоє отримали дату звільнення трохи пізніше. Тому що було кілька невідкладних проєктів, які їм потрібно було завершити. Їх звільнення заблокувало б ряд важливих ініціатив.

Читайте також: Скандальна нарада із президентом: пояснення чиновника, якого Зеленський змусив звільнитися

– В мене поки що є сумніви щодо Івана Ліщини. Можливо, що він ще буде працювати далі, а можливо, ні. Не знаю, але зараз він звільнений. Я маю право його перепризначити, але питання ще не вирішено остаточно. Він займався захистом України у Європейському суді з прав людини і у міжнародних арбітражах. В мене є думка юридичної спільноти, що він адекватно це робив. Мені треба дещо подивитися детальніше.



Іван Ліщина

– В мене є один новий заступник – це Валерія Коломієць. Ще чотирьох заступників пакет документів якраз зараз знаходиться у секретаріаті. Люди різні, але кваліфіковані й мають гарну репутацію.

Про перезавантаження комісій

– Я перезавантажу роботу кваліфікаційної ти дисциплінарної комісій, які працюють щодо приватних виконавців. Тільки що підписаний наказ, що усі члени комісії, які призначені за квотою Мін’юсту вже змінені.

Призначені за квотою приватних виконавців, то вони залишаються. Я розумію, в чому проблема, але члени комісій приватних виконавців вони історично в прийнятті своїх рішень орієнтувалися на Міністерство Юстиції з різних причин. Зараз у них не буде стимулів, підстав продовжувати практику, яку вважав несправедливою, юридичний ринок.

– Ми цю практику вже змінили частково. Тому що вже відбулося перше засідання дисциплінарної комісії щодо приватних виконавців. І я слідкував за відгуками юридичної спільноти. Як мені це описували, вперше комісія працювала об’єктивно, зважено і дійсно аналізувала документи, які були подані до розгляду.

– Виключити осіб, які номіновані середовищем – це приватних виконавців, в мене немає повноважень. Але давайте аналізувати та дивитися за результатами роботи. Я впевнений, що робота комісії зараз буде здійснюватися принципово інакше.



Функції Кабінету міністрів України / інфографіка 24 каналу

Про наслідки для людей, які останні роки були залучені у всі схеми

– Багато чого, що за чутками відбувалося в Міністерстві, зараз неможливо довести. Принаймні мені неможливо. Для цього існують правоохоронні органи, які це повинні відслідковувати.

– З іншого боку Міністерство точно буде повністю відкритим і буде передавати весь масив наявної інформації, як для правоохоронних органів, так і для публіки. Наприклад, зараз я попросив наш профільний департамент викласти онлайн усі рішення так званої Антирейдерської комісії, які приймалися за час її існування.

Щодо прізвищ, щодо ключових департаментів. Будуть кадрові зміни. Наприклад, керівник департаменту подав заяву про звільнення у виконавчій службі. Я думаю, що аналогічні історії будуть траплятися й далі на нижчих щабелях і на інших важливих напрямках роботи Міністерства.

– В чому основна проблема. Візьмемо, наприклад, ту ж Антирейдерську комісію. Уявімо, що в результаті реструктуризації міністерства ця функція перейде до якогось нового департаменту, який буде створений з нуля. Мені потрібно на ринку знайти людей, які за 15, 17, 20 тисяч гривень будуть вирішувати спори на мільярди гривень. Причому спори, де Мін’юст є набагато сильнішим, потужнішим інструментом, ніж суд.

– На ці посади мені знайти ефективну заміну, яка б гарантовано працювала ідеально, майже неможливо. Зараз ми напрацювали механізм, який підтриманий постановою Кабміну, що ми зможемо залучити іноземних донорів, які зможуть нам найняти висококваліфікованих та високооплачуваних юристів на юридичному ринку, які б здійснювали первинну обробку скарг, що надходять в Мін’юст.

Читайте також: Про які ризики свідчать перші засідання Ради: ексклюзивне інтерв'ю з Безсмертним

– Більша частина буде автономно аналізувати скарги, надавати їх комісії. Ми подивимося на цих людей і якщо нам вдасться знайти адекватних та високопрофесійних, то ми їх включимо також в склад комісії. Це вже нова постанова Кабміну дозволяє. Відповідно, як на мене, це буде ключем для забезпечення прозорості й ефективності роботи комісії.

Більше – дивіться у програмі.