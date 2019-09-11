Скандальна нарада із президентом: пояснення чиновника, якого Зеленський змусив звільнитися

Про нараду із Володимиром Зеленським, вимиті в лісах поля, Борислава Розенблата та незаконну виробку лісу – в програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів ексначальник Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства Держлісагентства Андрій Курінський.

Про нараду із Зеленським

– На скільки мені відомо, очільник обласного управління Служби безпеки України звільнено указом президента. А також начальник головного управління поліції теж звільнений. Якщо мені не зраджує інформація, то на днях був звільнений прокурор області і я так само.

Читайте також: Про які ризики свідчать перші засідання Ради: ексклюзивне інтерв'ю з Безсмертним

– Після наполегливого прохання президента я написав заяву за угодою сторін. Зазвичай нарада передбачає, напевно, якесь коло доповідей та коло інформації, а потім результативна частина. Переді мною піднімали й генерал-майора Служби безпеки України із звинуваченнями й полковника поліції. Третім був я, тому, думаю, що такий радикалізм в промові президента передбачав, що, напевно, держава не потребує моїх послуг.

Як відбувалося засідання із Зеленським:

– Мене здивувала та інформація, яку йому подали. Й більше питання до тих людей, хто подавав цю інформацію. На скільки я зрозумів, що в тій довідці, яку мав на руках президент, там нібито я Дон Корліоне Житомирської області. Моєї думки не питали й на нараді ця хибна інформація була прийнята за аксіому.

Про видобуток бурштину й хто за цим стоїть

– В нас в одному місці на землях лісового фонду ця біда трапилася. Одночасно там було від півтори до п'яти тисяч людей. Частково озброєних та налаштованих. Зі свого боку я особисто телефоном й письмово повідомляв всі правоохоронні органи області про ситуацію, яка там відбувалася.

– Якщо ви уважно слухали доповідь Князєва на нараді з президентом, він доповів, що МВС постійно контролювало ситуацію і бачило, яка там кількість людей та зброї. Для того, щоб розігнати нелегальних копачів необхідно було провести військову операцію. І він, доповідаючи президенту, сказав, що необхідно було зняти частину нацгвардійців із зони АТО і перекинути їх на ліс та полісся.



Вимиті поля

– Ні у лісників, ні у начальника обласного управління ніхто не питав дозволу на розташування помп на території – це перша теза. Друге, як на мою думку, місцеві жителі достатньо залюбки вітали, коли була можливість піти під цей шум, щоб копати або розмивати. Кожен на тому собі шукав "довгого рубля" на тій території.

– Яка там була внутрішня організація, мені невідомо. Я декілька разів намагався туди приїхати й не один, а з очільників облдержадміністрації, прокурором. Це була така доволі цікава річ, коли навіть нас зупиняли озброєні люди.

Про Розенблата

– Питома вага його особистого вкладу в легалізацію або не легалізацію бурштину мені відома тільки із засобів масової інформації. У свідках по цій справі я знаходжуся, на допиті був, обшуки були.

– Ні на посаді, ні зараз я не цікавився темою бурштину. Це перша теза. Друга – було декілька спроб й, на скільки мені відомо, декілька законопроєктів, які би хотіли впорядкувати, але там не зрозуміло, хто би був кінцевим бенефіціаром. Чи то місцеве населення, яке хотіло й на сьогодні мріє копати бурштин нелегально, чи це були б державні компанії. Але мені дивно було чути про цю проблему, бо, наскільки мені відомо, майже всі бурштинові землі України вже впорядковані і ліцензії на видобуток вже видані.

Що таке "бурштинова справа"?Це перша в Україні антикорупційна спецоперація під прикриттям, фігурантами якої є Борислав Розенблат та Максим Поляков, що займалися організацією видобутку та реалізації бурштину. Ініціатором процедури законодавчого врегулювання був саме Борислав Розенблат. Обом нардепам інкримінується одержання неправомірної вигоди, а Розенблату – ще й зловживання впливом. Розслідування тривало майже 3 роки.

Про незаконну виробку лісу

– Незаконна вирубка лісу – це коли згуртовані особи з метою заробити беруть техніку, бензопили і їдуть вночі в ліс, валять дерева і везуть комусь, хто цей ліс замовив.

– Житомирська область офіційно, легально, планово виготовляє 2,5 мільйони кубів лісу. 171 мільйон кубів запас, а щорічно проростає три-чотири. Ця проблема (вирубки лісів – 24 канал) в усіх країнах, але є питання відсотку та зухвалості. У нас відсоток дрібний. Чому? У нас 160 бригад на мільйони гектарів лісу, які постійно чергують.



Андрій Курінський

– Такі випадки (вирубки лісу – 24 канал) трапляються. Ці випадки більше до вестерну підходять. Коли ми виявляємо групу осіб, яка вже навантажила або тільки вантажить машину лісу й починається те, що дуже важко в ефірі розповісти. Ми їх намагаємося затримати. Слово намагаюся я підкреслюю, тому що є правники, які розуміють, які правові чи протиправні дії можна застосувати. Викликаємо поліцію, яка цю ситуацію бере на контроль: затримує, на штрафмайданчик забирає машину. Потім відбувається розслідування і суд.

– Зазвичай те, що ми намагаємося зловити (того, хто вирубує дерева – 24 канал) в лісі або на дорозі, то через це, на жаль, уникає відповідальність замовник.

Читайте також: Чому скандальний суддя Вовк досі на свободі: пояснення Горбатюка

– Допоки є можливість документально закрити крадіжку лісу, я маю на увазі, на отриману сировину знайти документи, доти цей злочин буде на наших теренах.