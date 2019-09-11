Скандальное совещание с президентом: объяснение чиновника, которого Зеленский заставил уволиться

О совещании с Владимиром Зеленским, вымытых в лесах полях, Бориславе Розенблате и незаконной выработке леса – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал экс-начальник Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Гослесагентства Андрей Куринский.

О совещании с Зеленским

– На сколько мне известно, глава областного управления Службы безопасности Украины уволен указом президента. А также начальник главного управления полиции тоже уволен. Если мне не изменяет информация, то на днях был уволен прокурор области и я так же.

Читайте также: О каких рисках свидетельствуют первые заседания Рады: эксклюзивное интервью с Бессмертным

– После настойчивой просьбы президента я написал заявление по соглашению сторон. Обычно совещание предполагает, наверное, какой-то круг докладов и круг информации, а затем результативная часть. Передо мной поднимали и генерал-майора Службы безопасности Украины с обвинениями и полковника полиции. Третьим был я, поэтому, думаю, что такой радикализм в речи президента предусматривал, что, наверное, государство не нуждается в моих услуг.

Как проходило заседание с Зеленским:

– Меня удивила та информация, которую ему подали. И больше вопрос к тем людям, кто подавал эту информацию. На сколько я понял, что в той справке, которую имел на руках президент, там якобы я Дон Корлионе Житомирской области. Моего мнения не спрашивали и на совещании эта ложная информация была принята за аксиому.

О добыче янтаря и кто за этим стоит

– У нас в одном месте на землях лесного фонда эта беда случилась. Одновременно там было от полутора до пяти тысяч человек. Частично вооруженных и настроенных. Со своей стороны я лично по телефону и письменно сообщал во все правоохранительные органы области о ситуации, которая там происходила.

– Если вы внимательно слушали доклад Князева на совещании с президентом, он доложил, что МВД постоянно контролировало ситуацию и видело, какое там количество людей и оружия. Для того, чтобы разогнать нелегальных копателей необходимо было провести военную операцию. И он, докладывая президенту, сказал, что необходимо было снять часть нацгвардейцев из зоны АТО и перебросить их на лес и полесья.



Вымытые поля

– Ни у лесников, ни у начальника областного управления никто не спрашивал разрешения на размещение насосов на территории – это первый тезис. Второе, по моему мнению, местные жители достаточно охотно приветствовали, когда была возможность уйти под этот шум, чтобы копать или размывать. Каждый на этом себе искал "долгий рубль" на той территории.

– Какая там была внутренняя организация, мне неизвестно. Я несколько раз пытался туда приехать и не один, а с руководителем облгосадминистрации, прокурором. Это была такая довольно интересная вещь, когда даже нас останавливали вооруженные люди.

О Розенблате

– Удельный вес его личного вклада в легализацию или не легализацию янтаря мне известна только из средств массовой информации. В свидетелях по этому делу я нахожусь, на допросе был, обыски были.

– Ни на посту, ни сейчас я не интересовался темой янтаря. Это первый тезис. Второй – было несколько попыток и, на сколько мне известно, несколько законопроектов, которые хотели бы упорядочить, но там не понятно, кто бы был конечным бенефициаром. То местное население, которое хотело и сегодня мечтает копать янтарь нелегально, или это были бы государственные компании. Но мне странно было слышать про эту проблему, потому что, насколько мне известно, почти все янтарные земли Украины уже упорядочены и лицензии на добычу уже выданы.

Что такое "янтарное дело"?Это первая в Украине антикоррупционная спецоперация под прикрытием, фигурантами которой являются Борислав Розенблат и Максим Поляков, занимавшихся организацией добычи и реализацией янтаря. Инициатором процедуры законодательного урегулирования был именно Борислав Розенблат. Обоим нардепам инкриминируется получение неправомерной выгоды, а Розенблату – еще и злоупотребление влиянием. Расследование длилось почти 3 года.

Про незаконную вырубку леса

– Незаконная вырубка леса – это когда сплоченные лица с целью заработать берут технику, бензопилы и едут ночью в лес, валят деревья и везут кому-то, кто этот лес заказал.

– Житомирская область официально, легально, планово производит 2,5 миллиона кубов леса. 171 миллион кубов запас, а ежегодно прорастает три-четыре. Эта проблема (вырубки лесов – 24 канал) во всех странах, но есть вопрос к проценту и дерзости. У нас процент маленький. Почему? У нас 160 бригад на миллионы гектаров леса, которые постоянно дежурят.



Андрей Куринский

– Такие случаи (вырубки леса – 24 канал) случаются. Эти случаи больше к вестерну подходят. Когда мы обнаруживаем группу лиц, которая уже перегрузила или только грузит машину леса и начинается то, что очень трудно в эфире рассказать. Мы их пытаемся задержать. Слово стараюсь я подчеркиваю, потому что есть юристы, которые понимают, какие правовые или противоправные действия можно применить. Вызываем полицию, которая эту ситуацию берет на контроль: задерживает, забирает машину на штрафплощадку. Потом происходит расследование и суд.

– Обычно то, что мы пытаемся поймать (того, кто вырубает деревья – 24 канал) в лесу или на дороге, то, к сожалению, избегает ответственность заказчик.

Читайте также: Почему скандальный судья Вовк до сих пор на свободе: объяснение Горбатюка

– Пока есть возможность документально закрыть кражу леса, я имею в виду, на полученное сырье найти документы, до тех пор это преступление будет на наших просторах.