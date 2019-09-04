О каких рисках свидетельствует первое заседание Рады: эксклюзивное интервью с Бессмертным

О первом заседании новой Рады и изменениях в Конституцию, а также о том, было ли решение о проведении досрочных парламентских выборов конституционным – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал политик и соавтор Конституции Украины Роман Бессмертный.

О первом заседании новой Рады

– Конституционность обеспечивается не только содержанием, но и процедурой. Процедура была нарушена. Обратите внимание, повестка дня сессии не была сформирована, в комитетах и ​​фракциях не была оговорена, надлежащего представления и обсуждения не произошло.

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– Закон о регламенте и Конституция Украины требуют соблюдения этих процедурных норм. То, что произошло, может через некоторое время припомниться.

– Если у кого-то возникнет сомнение относительно того, конституционно ли это, и будет проанализирована процедура, то по мотивам ее несоблюдения 45 нардепами будет подготовлено заявление в КСУ. И суд будет рассматривать, была процедура соблюдена или нарушена. В том, что я сказал, есть признаки ее нарушения.

О расширении полномочий президента

3 сентября нардепы проголосовали за включение в повестку дня сессии Рады законопроекта, расширяющего полномочия в образовании независимых регулирующих органов. Они направили его в Конституционный суд для получения заключения. Согласно правкам к закону, Зеленский сможет самостоятельно увольнять и назначать на должности директоров НАБУ и ГБР.

– НАБУ и ГБР – внеконституционные. Как, например, и Офис Президента. Такие органы не могут осуществлять распорядительных действий. А у нас Офис Президента – это сейчас фактически параллельное правительство. НАБУ и ГБР – это органы, которые касаются сферы прав человека – задержание, арест, проведение следствия и тому подобное.

Это очень опасная вещь с точки зрения соблюдения прав. Первое, что нужно было сделать, это конституировать эти органы. Потому что они не имели права действовать, пока они не занесены в Конституцию.

– Кому они должны принадлежать: президенту или правительству? Это уже о выстраивающейся модели государства. Все свидетельствует о том, что в президента есть желание вернуть под контроль все силовые органы.



Политик Роман Бессмертный

– Если посмотреть на динамику, которая принята в Украине, то мы двигались на усиление парламентаризма. Если бы меня спросили, верно ли это с точки зрения построения концепции парламентского государства, это – большая ошибка. Я категорически против того, чтобы в Украине президенту принадлежало право единолично назначать на должности министров или руководителей силовых органов.

– Во время заседания Дмитрий Разумков объявил о перерыве, но Зеленский призвал его не делать и перейти к голосованию. В нормальном парламентском государстве этого было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента.

Зеленский попросил отменить перерыв: смотрите видео

– У нас де-юре парламентско-президентская республика. А де-факто – суперпрезидентская республика, да еще и с двумя правительствами. Мне интересно, как президент разойдется с двумя "премьерами" – действующим главой правительства Алексеем Гончаруком и председателем ОП Андреем Богданом. Ведь недавно Богдан хотел остановить субвенции местному самоуправлению.

Отметим, что глава ОП Андрей Богдан написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману о необходимости задержки 10 миллиардов гривен субвенций городам Украины. Это якобы необходимо для проверки целесообразности использования государственных денег, чтобы не допустить коррупции.

Субвенция – форма денежной помощи городам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретных проектов.

– Это то, что я называю политической культурой и то, что меня очень смущает. Этот нигилизм и полное отторжение, игнорирование, абсолютно абсурдное правоприменение – это колоссальная причина для катастрофы.

О конституционности досрочных выборов в Раду

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. 21 мая он подписал соответствующий указ. Конституционный суд согласился с президентом и признал, что основания для роспуска Рады есть.

– Мотивы принятия такого решения были. Конституционные основания тоже были. Но документ, которым это введено, не конституционен. В нем отсутствует мотивационная часть и не объяснено, что является причиной таких действий.

– Это свидетельствует о политической воле и очень низком профессионализме людей, которые принимали это решение и готовили документ. Всегда надо понимать, что кроме правовой канвы, которая является фундаментом, есть вопрос свободы.

Впервые я с этим столкнулся, когда в 2004 году стоял Майдан, и вопрос уже слушался в Верховном суде. Один из судей сказал: "А почему возле суда нет людей? Вы что думаете, что судьи – не люди?".

– Поэтому учтите, что политическая воля, результаты выборов – это тоже факт, который давит на решение. Политическая воля и политическая определенность общества тоже являются аргументами. Никогда не стоит сбрасывать это со счетов. Всегда надо помнить, что судьи тоже люди и они учитывают ситуацию в стране.

– Решение КСУ наполовину профессиональное, наполовину политическое. Исходя из комплекса решений, которые принимались, которые признаны конституционными, можно сказать, что выбор здесь конституционный. Дело в том, что в этом процессе есть несколько вещей: конституционность, законность, легитимность. В момент кризисных ситуаций, когда возникает политический, правительственный или парламентский кризис, иногда вес правовых и легитимных позиций выравнивается.

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