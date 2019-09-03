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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Президенту хотят разрешить назначать руководителей НАБУ и ГБР

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      Зеленский будет назначать глав НАБУ и ГБР – Верховная Рада
      Владимир Зеленский в Раде / 24 канал

      Нардепы проголосовали за включение в повестку дня сессии Рады законопроекта, который расширяет полномочия президента в образовании независимых регуляторных органов. Они направили его в Конституционный суд для получения выводов. Согласно правкам в закон, Зеленский сможет самостоятельно увольнять и назначать на должности директоров НАБУ и ГБР.

      За включение соответствующей инициативы в повестку дня проголосовали 282 народных избранников, 54 высказались против, 27 воздержались и 39 не голосовали. Законопроект подал в парламент президент Владимир Зеленский.

      Историческое решение: Рада отменила депутатскую неприкосновенность

      Как голосовали по фракциям:

      "Слуга народа" – за 251;

      "Оппозиционная платформа – За жизнь" – против 11;

      "Европейская Солидарность" – против 25;

      "Батькивщина" – за 17;

      "Голос" – против 18;

      Депутатская группа "За будущее" – за 1;

      Внефракционные – за 13.

      Так, проект закона предлагает внести изменения в статью 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР.

      Законопроект был обозначен главой государства как неотложный.

      Важно! После получения вывода Конституционного суда парламент может предварительно принять в первом чтении такой законопроект не менее чем 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

      Как сейчас назначают руководителей ГБР и НАБУ?

      Сейчас директор Национального бюро назначается на должность по представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора. В состав комиссии входят по три человека от президента, Кабмина и парламента.

      Директора НАБУ назначает и увольняет с должности президент. Верховная Рада по предложению не менее чем трети народных депутатов тоже может принять решение об увольнении директора. Директор назначается сроком на семь лет.

      Чем занимается НАБУ? Национальное антикоррупционное бюро является правоохранительным органом с широким спектром силовых полномочий. Агентство занимается выявлением и раскрытием коррупционных преступлений. Говорится о делах, в которых фигурируют госслужащие категории "А".

      А вот директор Государственного бюро расследований тоже назначается на должность президентом, впрочем, по представлению премьера. Главе Кабмина представление передает специальная комиссия по проведению конкурса на занятие этой должности.

      А каковы полномочия у ГБР?Это тоже правоохранительный орган, он занимается расследованием уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные служащие, в том числе – министры.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Государственное бюро расследований НАБУ Законодательство Президент Украины
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