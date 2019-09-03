Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

Нардепи проголосували за включення до порядку денного сесії Ради законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів. Вони направили його до Конституційного суду для отримання висновків. Згідно з правками до закону, Зеленський зможе самостійно звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР.

За включення відповідної ініціативи до порядку денного проголосували 282 народних обранців, 54 висловились проти, 27 утримались і 39 не голосували. Законопроєкт подав до парламенту президент Володимир Зеленський.

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Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" – за 251;

"Опозиційна платформа – За життя" – проти 11;

"Європейська Солідарність" – проти 25;

"Батьківщина" – за 17;

"Голос" – проти 18;

Депутатська група "За майбутнє" – за 1;

Позафракційні – за 13.

Так, проєкт закону пропонує внести зміни до статті 106 Конституції України щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ та директора ДБР.

Законопроєкт був позначений главою держави як невідкладний.

Важливо! Після отримання висновку Конституційного суду парламент може попередньо прийняти в першому читанні такий законопроєкт не менше, ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

Як зараз призначають керівників ДБР і НАБУ?

Наразі директора Національного бюро призначають на посаду за поданням конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору. До складу комісії входять по три особи від президента, Кабміну і парламенту.

Директор НАБУ призначає та звільняє з посади президент. Верховна Рада за пропозицією не менше, ніж третини народних депутатів, теж може прийняти рішення про звільнення директора. Директор призначається строком на сім років.

Чим займається НАБУ? Національне антикорупційне бюро є правоохоронним органом із широким спектром силових повноважень. Агентство займається виявленням і розкриттям корупційних злочинів. Мовиться про справи, в яких фігурують держслужбовці категорії "А".

А ось директор Державного бюро розслідувань теж призначається на посаду президентом, втім, за поданням прем’єра. Главі Кабміну подання передає спеціальна комісія з проведення конкурсу на зайняття цієї посади.

А які повноваження в ДБР? Це теж правоохоронний орган, він займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці, в тому числі – міністри.

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