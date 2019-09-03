15:41
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

      841 Читать новость на русском
      Зеленський буде призначати глав НАБУ і ДБР – Верховна Рада
      Володимир Зеленський у Раді / 24 канал

      Нардепи проголосували за включення до порядку денного сесії Ради законопроєкту, що розширює повноваження президента в утворенні незалежних регуляторних органів. Вони направили його до Конституційного суду для отримання висновків. Згідно з правками до закону, Зеленський зможе самостійно звільняти та призначати на посади директорів НАБУ і ДБР.

      За включення відповідної ініціативи до порядку денного проголосували 282 народних обранців, 54 висловились проти, 27 утримались і 39 не голосували. Законопроєкт подав до парламенту президент Володимир Зеленський.

      Історичне рішення: Рада скасувала депутатську недоторканність

      Як голосували по фракціях:

      "Слуга народу" – за 251;

      "Опозиційна платформа – За життя" – проти 11;

      "Європейська Солідарність" – проти 25;

      "Батьківщина" – за 17;

      "Голос" – проти 18;

      Депутатська група "За майбутнє" – за 1;

      Позафракційні – за 13.

      Так, проєкт закону пропонує внести зміни до статті 106 Конституції України щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ та директора ДБР.

      Законопроєкт був позначений главою держави як невідкладний.

      Важливо! Після отримання висновку Конституційного суду парламент може попередньо прийняти в першому читанні такий законопроєкт не менше, ніж 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Рада може розглядати його для прийняття в цілому. Для цього буде потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

      Як зараз призначають керівників ДБР і НАБУ?

      Наразі директора Національного бюро призначають на посаду за поданням конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору. До складу комісії входять по три особи від президента, Кабміну і парламенту.

      Директор НАБУ призначає та звільняє з посади президент. Верховна Рада за пропозицією не менше, ніж третини народних депутатів, теж може прийняти рішення про звільнення директора. Директор призначається строком на сім років.

      Чим займається НАБУ? Національне антикорупційне бюро є правоохоронним органом із широким спектром силових повноважень. Агентство займається виявленням і розкриттям корупційних злочинів. Мовиться про справи, в яких фігурують держслужбовці категорії "А".

      А ось директор Державного бюро розслідувань теж призначається на посаду президентом, втім, за поданням прем’єра. Главі Кабміну подання передає спеціальна комісія з проведення конкурсу на зайняття цієї посади.

      А які повноваження в ДБР? Це теж правоохоронний орган, він займається розслідуванням кримінальних проваджень, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці, в тому числі – міністри.

      Актуально: Рада знову може працювати до ночі

      blog_ava
      Рада скасувала депутатську недоторканність
      сьогодні
      10718
      Теги: Державне бюро розслідувань Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Володимир Зеленський НАБУ Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      сьогодні , 15:00 Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе
      Борис Немировський 687
      Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      сьогодні , 14:16 Ціни у новобудовах Львова: як змінились у серпні
      3156
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні , 12:54 Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      15029
      Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      сьогодні , 12:00 Обмен пленными: почему Зеленский оказался в страшной ситуации
      Блог Медіа 4192
      Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      сьогодні , 11:55 Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список
      21742
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук