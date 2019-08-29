Какой перерыв? Давайте работать! – Зеленский в Раде

Во время первого заседания Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делать перерыв в работе и перейти к голосованию.

После выступления в Раде Зеленского председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил о перерыве на пять минут. Однако президент возразил.

Читайте также: Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады

"Какой перерыв? Давайте работать! Мы должны работать!", – заявил Зеленский.

Перерыв отменили, а народные депутаты поднялись в зале с аплодисментами.

После этого в Раде перешли к голосованию за премьер-министра.

Видео: Зеленский попросил отменить перерыв