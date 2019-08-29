Какой перерыв? Давайте работать! – Зеленский в Раде
Во время первого заседания Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делать перерыв в работе и перейти к голосованию.
После выступления в Раде Зеленского председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил о перерыве на пять минут. Однако президент возразил.
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"Какой перерыв? Давайте работать! Мы должны работать!", – заявил Зеленский.
Перерыв отменили, а народные депутаты поднялись в зале с аплодисментами.
После этого в Раде перешли к голосованию за премьер-министра.
Видео: Зеленский попросил отменить перерыв
Источник: 24 канал
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