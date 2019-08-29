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      Какой перерыв? Давайте работать! – Зеленский в Раде

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Во время первого заседания Верховной Рады Президент Украины Владимир Зеленский попросил не делать перерыв в работе и перейти к голосованию.

      После выступления в Раде Зеленского председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил о перерыве на пять минут. Однако президент возразил.

      Читайте также: Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады

      "Какой перерыв? Давайте работать! Мы должны работать!", – заявил Зеленский.

      Перерыв отменили, а народные депутаты поднялись в зале с аплодисментами.

      После этого в Раде перешли к голосованию за премьер-министра.

      Видео: Зеленский попросил отменить перерыв

       

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      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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