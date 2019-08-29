Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады

Верховная Рада 9 созыва начала свою работу 29 августа. Во время первого заседания к новоизбранным депутатам обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский призвал депутатов работать. "Меньше смс, больше законов, мы все ждем", – сказал президент.

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Владимир Зеленский поздравил новоизбранных депутатов с началом работы. Он подчеркнул, что очень необычно видеть этот зал заполненным. Президент напомнил, что недавно прошло 100 дней с начала его президентства.

Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости,

– сказал Зеленский.

Политик уверен, что уже сейчас страна может включить 5 скорость и уверенно двигаться в направлении изменений. Зеленский отметил, что наконец появился настоящий парламент, который сможет воплощать реформы в жизнь, которые уже "устали ждать все граждане страны и весь цивилизованный мир".

Уровень доверия к новому парламенту – огромный. А значит, уровень ответственности и ожиданий еще больше,

– добавил он.

Президент Украины отметил, что перед новым парламентом стоит целый ряд вызовов и задач:

Внедрение народовластия;

Снятие депутатской неприкосновенности;

Закон об импичменте;

Действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы;

Продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции;

Либерализация экономики;

Построение цифрового государства в смартфоне;

Преодоления рейдерства, монополии и контрабанды и многое другое.

И самое главная (задача – ред. 24 канал) – укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного РФ Крыма,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Рада 9 созыва точно войдет в историю или как самый продуктивный парламент, или как тот парламент, который просуществовал только год.

Это наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Раду не так страшно,

– отметил Зеленский.

Все же президент надеется, что этого не произойдет.

Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады: смотрите видео

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Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должен быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди них в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.



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