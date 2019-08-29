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      Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады

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      Зеленский обратился к новоизбранным депутатам
      Зеленский обратился к новоизбранным депутатам / 24 канал

      Верховная Рада 9 созыва начала свою работу 29 августа. Во время первого заседания к новоизбранным депутатам обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

      Владимир Зеленский призвал депутатов работать. "Меньше смс, больше законов, мы все ждем", – сказал президент.

      Важно: Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

      Владимир Зеленский поздравил новоизбранных депутатов с началом работы. Он подчеркнул, что очень необычно видеть этот зал заполненным. Президент напомнил, что недавно прошло 100 дней с начала его президентства.

      Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости,
      – сказал Зеленский.

      Политик уверен, что уже сейчас страна может включить 5 скорость и уверенно двигаться в направлении изменений. Зеленский отметил, что наконец появился настоящий парламент, который сможет воплощать реформы в жизнь, которые уже "устали ждать все граждане страны и весь цивилизованный мир".

      Уровень доверия к новому парламенту – огромный. А значит, уровень ответственности и ожиданий еще больше,
      – добавил он.

      Президент Украины отметил, что перед новым парламентом стоит целый ряд вызовов и задач:

      • Внедрение народовластия;
      • Снятие депутатской неприкосновенности;
      • Закон об импичменте;
      • Действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы;
      • Продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции;
      • Либерализация экономики;
      • Построение цифрового государства в смартфоне;
      • Преодоления рейдерства, монополии и контрабанды и многое другое.

      И самое главная (задача – ред. 24 канал) – укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного РФ Крыма,
      – подчеркнул президент.

      Он добавил, что Рада 9 созыва точно войдет в историю или как самый продуктивный парламент, или как тот парламент, который просуществовал только год.

      Это наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Раду не так страшно,
      – отметил Зеленский.

      Все же президент надеется, что этого не произойдет.

      Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады: смотрите видео

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      Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должен быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди них в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Президент Украины
      Источник: 24 канал
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