Зеленский обратился к депутатам во время первого заседания Рады
Верховная Рада 9 созыва начала свою работу 29 августа. Во время первого заседания к новоизбранным депутатам обратился Президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский призвал депутатов работать. "Меньше смс, больше законов, мы все ждем", – сказал президент.
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Владимир Зеленский поздравил новоизбранных депутатов с началом работы. Он подчеркнул, что очень необычно видеть этот зал заполненным. Президент напомнил, что недавно прошло 100 дней с начала его президентства.
Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости,
– сказал Зеленский.
Политик уверен, что уже сейчас страна может включить 5 скорость и уверенно двигаться в направлении изменений. Зеленский отметил, что наконец появился настоящий парламент, который сможет воплощать реформы в жизнь, которые уже "устали ждать все граждане страны и весь цивилизованный мир".
Уровень доверия к новому парламенту – огромный. А значит, уровень ответственности и ожиданий еще больше,
– добавил он.
Президент Украины отметил, что перед новым парламентом стоит целый ряд вызовов и задач:
- Внедрение народовластия;
- Снятие депутатской неприкосновенности;
- Закон об импичменте;
- Действенная реформа правоохранительных органов и судебной системы;
- Продолжение реформ децентрализации и евроинтеграции;
- Либерализация экономики;
- Построение цифрового государства в смартфоне;
- Преодоления рейдерства, монополии и контрабанды и многое другое.
И самое главная (задача – ред. 24 канал) – укрепление национальной безопасности и обороны. Завершение войны на Донбассе и возврат аннексированного РФ Крыма,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что Рада 9 созыва точно войдет в историю или как самый продуктивный парламент, или как тот парламент, который просуществовал только год.
Это наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Раду не так страшно,
– отметил Зеленский.
Все же президент надеется, что этого не произойдет.
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Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должен быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди них в том числе и изменения в Конституции. Нардепы должны также сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.
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