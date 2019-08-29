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      Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради

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      Зеленський звернувся до новообраних депутатів
      Зеленський звернувся до новообраних депутатів / 24 канал

      Верховна Рада 9 скликання розпочала свою роботу 29 серпня. Під час першого засідання до новообраних депутатів звернувся Президент України Володимир Зеленський.

      Володимир Зеленський закликав депутатів працювати. "Менше смс, більше законів, ми всі чекаємо", – сказав президент.

      Важливо: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

      Володимир Зеленський привітав новообраних депутатів з початком роботи. Він підкреслив, що дуже незвично бачити цю залу заповненою. Президент нагадав, що нещодавно минуло 100 днів з початку його президентства.

      Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з виключеними фарами та на першій швидкості,
      – сказав Зеленський.

      Політик впевнений, що вже зараз країна може ввімкнути 5 швидкість і впевнено рухатись у напрямку змін. Зеленський наголосив, що нарешті з'явився справжній парламент, який зможе втілювати реформи у життя, які вже "втомились чекати усі громадяни країни та весь цивілізований світ".

      Рівень довіри до нового парламенту – величезний. А отже, рівень відповідальності та очікувань ще більший,
      – додав він.

      Президент України зазначив, що перед новим парламентом цілий ряд викликів та завдань:

      • Впровадження народовладдя;
      • Зняття депутатської недоторканності;
      • Закон про імпічмент;
      • Дієва реформа правоохороних органів та судової системи;
      • Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції;
      • Лібералізація економіки;
      • Побудова цифрової держави у смартфоні;
      • Подолання рейдерства, монополії та контрабанди та багато іншого.

      Та найголовніше (завдання – ред. 24 канал) – зміцнення національної безпеки та оборони. Завершення війни на Донбасі та повернення анексованого РФ Криму,
      – наголосив президент.

      Він додав, що Рада 9 скликання точно увійде в історію: як найпродуктивніший парламент, або як той парламент, який проіснував лише рік.

      Це наш випробовувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Раду не так страшно,
      – зауважив Зеленський.

      Все ж президент сподівається, що цього не станеться. 

      Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради: дивіться відео

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      Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

      Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.

      Рада фракції розміщення депутатів парламент
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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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