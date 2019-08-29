Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради

Верховна Рада 9 скликання розпочала свою роботу 29 серпня. Під час першого засідання до новообраних депутатів звернувся Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський закликав депутатів працювати. "Менше смс, більше законів, ми всі чекаємо", – сказав президент.

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Володимир Зеленський привітав новообраних депутатів з початком роботи. Він підкреслив, що дуже незвично бачити цю залу заповненою. Президент нагадав, що нещодавно минуло 100 днів з початку його президентства.

Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках, з виключеними фарами та на першій швидкості,

– сказав Зеленський.

Політик впевнений, що вже зараз країна може ввімкнути 5 швидкість і впевнено рухатись у напрямку змін. Зеленський наголосив, що нарешті з'явився справжній парламент, який зможе втілювати реформи у життя, які вже "втомились чекати усі громадяни країни та весь цивілізований світ".

Рівень довіри до нового парламенту – величезний. А отже, рівень відповідальності та очікувань ще більший,

– додав він.

Президент України зазначив, що перед новим парламентом цілий ряд викликів та завдань:

Впровадження народовладдя;

Зняття депутатської недоторканності;

Закон про імпічмент;

Дієва реформа правоохороних органів та судової системи;

Продовження реформ децентралізації та євроінтеграції;

Лібералізація економіки;

Побудова цифрової держави у смартфоні;

Подолання рейдерства, монополії та контрабанди та багато іншого.

Та найголовніше (завдання – ред. 24 канал) – зміцнення національної безпеки та оборони. Завершення війни на Донбасі та повернення анексованого РФ Криму,

– наголосив президент.

Він додав, що Рада 9 скликання точно увійде в історію: як найпродуктивніший парламент, або як той парламент, який проіснував лише рік.

Це наш випробовувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Раду не так страшно,

– зауважив Зеленський.

Все ж президент сподівається, що цього не станеться.

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Перше засідання Верховної Ради 9 скликання має бути продуктивним. На ньому 224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя".

Партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Нардепи мають також сформувати Кабмін. У порядку денному зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.



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