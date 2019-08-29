Як перерва? Давайте працювати! – заява Зеленського в Раді

Під час першого засідання Верховної Ради Президент України Володимир Зеленський попросив не робити перерву в роботі та перейти до голосування.

Після виступу в Раді Зеленського, Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив про перерву на п'ять хвилин. Однак президент заперечив.

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"Як перерва? Давайте працювати! Ми маємо працювати!", – заявив Зеленський.

Перерву було скасовано, а народні депутати піднялися в залі з оплесками.

Після цього в Раді перейшли до голосування за прем'єр-міністра.

Відео: Зеленський попросив скасувати перерву