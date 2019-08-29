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      Як перерва? Давайте працювати! – заява Зеленського в Раді

      482 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Під час першого засідання Верховної Ради Президент України Володимир Зеленський попросив не робити перерву в роботі та перейти до голосування.

      Після виступу в Раді Зеленського, Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив про перерву на п'ять хвилин. Однак президент заперечив.

      Читайте також: Зеленський звернувся до депутатів під час першого засідання Ради

      "Як перерва? Давайте працювати! Ми маємо працювати!", – заявив Зеленський.

      Перерву було скасовано, а народні депутати піднялися в залі з оплесками. 

      Після цього в Раді перейшли до голосування за прем'єр-міністра.

      Відео: Зеленський попросив скасувати перерву

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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