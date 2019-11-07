Как перезагрузят Минюст и чего ждать госслужащим, – интервью с заместителем министра юстиции

О специфике должности, перезагрузке системы Минюста и будут ли массовые увольнения сотрудников ведомства, рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Незавидная должность

На должность заместителя министра юстиции, видимо, было много желающих. Как вам удалось обойти конкурентов?

Не знаю, было ли много желающих занять эту должность, поскольку работа очень сложная. Наверное, никого не предупреждают, насколько она сложная, пока человек не согласится. На самом деле, меня пригласил министр.

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Он предложил эту должность ввиду того, что я разбираюсь в системе бесплатной правовой помощи. Ведь с первого дня с ней сотрудничала в качестве адвоката-тренера. Министр нуждался в специалисте, который знает работу системы изнутри, поэтому он и предложил мне эту должность.

Кто такая Валерия Коломиец?Заместитель министра юстиции. Ответственная за выполнение рекомендаций Евросоюза по либерализации визового режима, ответственная за вопросы реформирования системы адвокатуры и процессуального законодательства. Выполняет обязанности по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ранее работала адвокатом, тренером-модератором по обмену опытом между адвокатами, которые предоставляют бесплатную правовую помощь.

До скольки вас можно застать на работе?

Согласно Кодексу законов о труде у меня рабочий день начинается в 9.00 и завершается в 18.00. На самом деле, бывает по-разному. Я больше люблю работать допоздна. Что меня удивило, во время второй недели работы в кабинет пришел сотрудник министерства, который здесь давно работает, и я его спросила – вы уже долго работаете в министерстве, поэтому скажите, когда я смогу работать? Мне без улыбки человек ответил – понимаете, Валерия, вы работаете после 18.00, ночью или в выходные. А с 9 до 18 – у вас совсем другая работа – встречи, совещания, общение. Сначала я удивилась, а со временем поняла – так и есть.



Работа в Минюсте очень сложная / Фото пресс-службы Министерства юстиции

Что больше всего удивило на новой должности?

Однажды министр вызвал руководителей всех территориальных управлений, тогда еще был экс-глава министерства Петренко и вся его команда... Так вот, когда действующий министр зашел в помещение, все встали. Это удивило. Тогда министр Малюська сказал: надеюсь, это было в последний раз. Я работала, скажем так, в свободной профессии – адвокатом, и для меня было удивительно, что люди проявляют свое уважение как в школе.

Необходимые изменения

Что нужно менять во вверенном вам направлении работы?

Функционал. Это вопрос, который постоянно решаем, работаем над перезагрузкой системы министерства и территориальных управлений. Фактически их расформировываем и создаем новые. Эти изменения необходимо продумывать, ведь вопрос связан со всем Кабмином.

Почему?

Это государство в государстве: огромный аппарат, где работают тысячи людей по всей стране. Менять нужно следующее: когда ты начинаешь проводить ревизию этой деятельности, часто сталкиваешься с тем, что некоторые специалисты дублируют функции друг друга. Кое-где дублирование работы происходит в различных министерствах. К примеру, управление, которое занимается представительством в судах Минюста и КМУ.

Точка зрения: Мы будем серьезно урезать расходы на государство, – Гончарук

На днях советовалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром юстиции Денисом Малюськой и Дмитрием Дубилетом, и предложила им создать единую юридическую службу правительства. Для чего нам нужны различные юридические службы? У меня возникла идея объединить эти отделы и создать одну юридическую службу правительства. Мы постараемся сделать такие вещи.



Стуруктуру министерства ожидают изменения / Фото пресс-службы Минюста

Оптимизация штата

Вы говорили об оптимизации. Речь идет о сокращении штата сотрудников министерства?

Фактически мы перерабатываем структуру под цели, прописанные в программе правительства. К примеру, если есть судебная работа, то почему она разбросана по всему Минюсту, лучше собрать людей в один орган. То есть мы будем оптимизировать этот процесс. Или почему у нас есть несколько департаментов, которые работают, скажем так, по одному направлению, так давайте их соединим в один директорат. Массовых увольнений не будет.

На днях президент подписал закон о защите прав собственности. Как будут защищать владельцев?

На самом деле, президент очень заинтересован в защите прав собственности. Скоро будет проводиться большое совещание под его председательством, где будут обсуждены все способы борьбы с рейдерством. Сейчас продумывается много механизмов и законопроектов, чтобы прекратить истории, когда человек утром просыпается и понимает, что не является собственником своего имущества.

Тем временем: Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?

Об отношении заместителя министра к лоббизму и какие новации вводит недавно принятый Кодекс о банкротстве, – уже в ближайшее время в продолжении интервью с Валерией Коломиец.