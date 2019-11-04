Больно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет серьезно взялся за реформирование управленческой вертикали и диджитализацию государства.

Дубилет заявил о планах правительства сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Главная цель реформы – повысить эффективность работы государственных органов, говорит министр. Как будут менять систему и как быстро украинцы начнут пользоваться государством в смартфоне, разбирались журналисты 24 канала.

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Первое, о чем стоит сказать – реформа государственного аппарата назрела давно. Мир меняется и украинцы хотят идти в ногу со временем, но наше государство очень медленно адаптируется к современным технологиям. Мы до сих пор пользуемся бумагой, тратя много времени на корреспонденцию и управленческие процессы, в то время, когда цивилизованный мир переходит на цифровое общение – через компьютеры, смартфоны и планшеты.

Наконец об осовременивании начали говорить и в украинском правительстве. Сокращение штата РГА – это лишь часть тех обновлений, которые готовят управленцы. Но почему реорганизацией занялись именно сейчас, и каковы перспективы имеет административная реформа в целом? Об этом мы спросили у экспертов.

Причины сокращения штата РГА

Децентрализация. Часть функций РГА дублируется с функциями объединенных территориальных общин (ОТГ). Некоторые функции РГА оказались устаревшими, неизмеримыми и неэффективными. Часть функций можно перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев). Определенное количество функций объединяются.

Дмитрий Дубилет отмечает, что решение о сокращении было непростым, но необходимым. Также он отметил, что правительству не безразлична судьба тех, кого уволят. По словам министра, о сокращении будут сообщать заранее – за два месяца. Кроме того, государство будет выплачивать все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Министр также обещает, что каждому уволенному госслужащему найдут другую работу. Кроме того, для таких лиц Кабмин организует обучение чтобы повысить их навыки, следовательно и цену на рынке труда. А еще планируют научить бывших госслужащих тому, как начать собственный бизнес.

Что будет с сокращенными работниками?

Эксперт в области экономики Борис Кушнирук считает, что правительство не даст таким людям государственной работы.

"Не исключено, что часть из них пойдут на рынок труда, но 18 тысяч это не так много, если говорить о всем государстве", – говорит эксперт.

Также он посчитал, что сокращению подлежат примерно 20 работников в одном РГА.

В свою очередь, Тарас Шевченко, член совета Реанимационного пакета реформ говорит, что государство несет моральную ответственность за судьбу этих людей. Но с другой, они должны искать себе работу, в том числе, и самостоятельно.

Людям, которые подпадут под сокращение, могут предложить другую государственную работу. Но государство постепенно уменьшает сферу своего вмешательства в общество, а это значит, что люди прежде всего должны идти в частный сектор – работать в частных фирмах или создавать свои. Количество государственных служащих в Украине с годами будет уменьшаться,

– подчеркнул Шевченко.

Административная реформа: какие изменения нас ждут?

Президент Украины Владимир Зеленский обещает продолжить процесс децентрализации – передачу больших полномочий органам местного самоуправления. Власть готовит реформу – увеличение районов, а также замену госадминистраций префектуры. Что это значит?

Реформирование РГА напрямую связано с вопросом децентрализации. Все больше властных полномочий переходят на места – объединенным территориальным общинам и городам. Соответственно для администраций (или префектур) остается все меньше полномочий,

– отмечает Тарас Шевченко.

Поэтому количество госслужащих будет сокращаться, ведь работы будет меньше.

"Префектуры будут иметь надзорные функции и контролировать действия органов местного самоуправления. В отличие от госадминистраций, новое властное звено не будет иметь управленческих полномочий", – отмечает Борис Кушнирук.

Однако Алексей Кущ считает, что руководство государства имеет довольно упрощенный подход к реформированию административной системы.

"Страны, которые провели подобные реформы, успешно начинали не с сокращения штата госслужащих. Нужно сначала посмотреть общий алгоритм менеджмента, а у нас он слишком сложен. Если от потребителя административных услуг до той точки, где он ее получает, путь очень большой, в нем задействовано много чиновников, то это сложный алгоритм государственного менеджмента. Он в таком случае предусматривает большое количество различных учреждений и большое количество госслужащих. Если этот алгоритм упростить, то, конечно, можно сокращать и сами институты и количество их работников. Но пока мы не видим целостной реформы", – говорит Кущ.

А еще эксперт отмечает, что в нашем государстве есть традиция проведения реформ, которые в результате приводят к появлению новых учреждений. И добавляет, что Украина должна двигаться к упрощению управленческого механизма и автоматизации процессов, но сокращение персонала должно происходить одновременно с этим процессом.

Скорость сокращения персонала должна соответствовать скорости перехода системы управления на новые современные автоматизированные системы. Если обновление будет не успевать за сокращением, тогда мы можем получить ухудшение уровня административных услуг,

– отметил Кущ.

Также эксперт подчеркнул, что Дмитрий Дубилет проводит диджитализацию работы самого Кабинета министров, и это очень правильно, но система будет работать только тогда, когда в самом отдаленном селе в Украине будут пользоваться такими же технологиями. "Вот тогда мы действительно можем пользоваться государством в смартфоне", – резюмировал Кущ.