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      Правительство решило сократить штат РГА более чем 18 тысяч госслужащих, – Дубилет

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      Дубилет пообещал, что правительство не бросит на произвол судьбы уволенных госслужащих
      Дубилет пообещал, что правительство не бросит на произвол судьбы уволенных госслужащих / Дмитрий Ларин / УП

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о планах правительства сократить штат районных государственных администраций более чем 18 тысяч штатных единиц. Это нужно для того, чтобы повысить эффективность работы государственных органов.

      Да, штат РГА сократится на 18 449 позиций, отметил Дубилет на своей странице в Fаcebook. Он уточнил, что в течение последнего месяца в Кабмине проанализировали все функции райгосадминистраций и насчитали их 111 по 11 направлениям. По словам чиновника, количество функций уменьшится.

      Это – болезненное, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось. Возможно, из-за выборов,
      – написал Дубилет.

      При этом Госслужащих, которые попали под сокращение, не оставят не с чем. Дубилет отметил, что люди за 2 месяца до этого получат предупреждения. Им выплатят все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска. Кроме этого, вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, возможно даже до момента увольнения.

      Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций – бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование,
      – отметил министр.

      Он также отметил, что вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики в январе планируют запустить курс по IТ-грамотности. Таким образом госслужащие смогут бесплатно получить цифровые навыки и стать более конкурентными на рынке труда.

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      Само решение о сокращении приняли, поскольку правительство увидело: в РГА часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ). Еще часть ликвидированных функций просто устарели, а некоторые из них можно перенести на более высокий уровень или объединить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
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