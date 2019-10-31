Уряд вирішив скоротити штат РДА на понад 18 тисяч держслужбовців, – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій на понад 18 тисяч штатних одиниць. Це потрібно для того, щоб підвищити ефективність роботи державних органів.

Так, штат РДА скоротиться на 18 449 позицій, зазначив Дубілет на своїй сторінці у Fаcebook. Він уточнив, що протягом останнього місяця у Кабміні проаналізували всі функції райдержадміністрацій та нарахували їх 111 за 11 напрямками. За словами урядовця, кількість функцій зменшиться.

Це – болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося. Можливо, через вибори,

– написав Дубілет.

При цьому Держслужбовців, які потрапили під скорочення, не залишать ні з чим. Дубілет зазначив, що люди за 2 місяці до цього отримають попередження. Їм виплатять всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки. Крім цього, разом зі Службою зайнятості уряд працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, можливо навіть до моменту звільнення.

Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання,

– зазначив міністр.

Він також зазначив, що разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки у січні планують запустити курс з ІТ-грамотності. Таким чином держслужбовці зможуть безкоштовно отримати цифрові навички та стати більш конкурентними на ринку праці.

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Саме рішення про скорочення прийняли, оскільки уряд побачив: в РДА частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Ще частина ліквідованих функцій просто застаріли, а деякі з них можна перенести на вищий рівень або об’єднати.