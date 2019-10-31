11:53
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, 30 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Уряд вирішив скоротити штат РДА на понад 18 тисяч держслужбовців, – Дубілет

      84 Читать новость на русском
      Дубілет пообіцяв, що уряд не кине напризволяще звільнених держслужбовців
      Дубілет пообіцяв, що уряд не кине напризволяще звільнених держслужбовців / Дмитро Ларін / УП

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про плани уряду скоротити штат районних державних адміністрацій на понад 18 тисяч штатних одиниць. Це потрібно для того, щоб підвищити ефективність роботи державних органів.

      Так, штат РДА скоротиться на 18 449 позицій, зазначив Дубілет на своїй сторінці у Fаcebook. Він уточнив, що протягом останнього місяця у Кабміні проаналізували всі функції райдержадміністрацій та нарахували їх 111 за 11 напрямками. За словами урядовця, кількість функцій зменшиться.

      Це – болюче, але необхідне рішення. Я вважаю, що уряд мав проводити ці скорочення більш плавно останні 2 роки (з ходом децентралізації). Однак, на жаль, цього не робилося. Можливо, через вибори,
      – написав Дубілет.

      При цьому Держслужбовців, які потрапили під скорочення, не залишать ні з чим. Дубілет зазначив, що люди за 2 місяці до цього отримають попередження. Їм виплатять всі компенсаційні витрати, в тому числі за невикористані щорічні відпустки. Крім цього, разом зі Службою зайнятості уряд працює над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу, можливо навіть до моменту звільнення.

      Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування. Пошук роботи, проведення професійного навчання, і навіть підготовка особи до започаткування власного бізнесу будуть проводитися із залученням найширшого кола організацій — бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання,
      – зазначив міністр.

      Він також зазначив, що разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки у січні планують запустити курс з ІТ-грамотності. Таким чином держслужбовці зможуть безкоштовно отримати цифрові навички та стати більш конкурентними на ринку праці.

      Читайте також: У Кабміні задумалися над скасуванням медичних довідок

      Саме рішення про скорочення прийняли, оскільки уряд побачив: в РДА частина функцій дублюються з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ). Ще частина ліквідованих функцій просто застаріли, а деякі з них можна перенести на вищий рівень або об’єднати.

      blog_ava
      У мене немає права піти, – Богдан про звільнення і Зеленського
      сьогодні
      4017
      Теги: Новини політики Новини України Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      сьогодні , 11:37 Рябошапка вважає неприйнятним затримувати нардепів у стінах Ради
      1281
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сьогодні , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2042
      Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      сьогодні , 08:01 Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      Лія Бонавська 2475
      Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      сьогодні , 07:03 Який зиск отримав Дубінський від історії з детектором брехні: думка експерта
      Ірина Поліщук 906
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сьогодні , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 1705
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук