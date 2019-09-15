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      Мы будем серьезно резать расходы на государство, – Гончарук

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      Правительство считает, что расходы на государственный аппарат надо уменьшать
      Правительство считает, что расходы на государственный аппарат надо уменьшать / Иллюстративное фото (pixabay)

      Правительство Гончарука с 2020 года планирует уменьшать расходы на государственный аппарат. А также делать его более эффективным.

      Об этом на брифинге 15 сентября сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Читайте также: Гончарук: Бюджет 2020 будет последним летним

      2020 год должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство. Делать его эффективнее,
      – сказал Гончарук.

      Поэтому правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата и "делать его более эффективным".

      "Мы тратим много государственных денег неэффективно", – подчеркнул премьер. Однако заметил, что за короткое время работы правительства невозможно закрепить в проекте государственного бюджета все идеи по сокращению государственных расходов.

      Гончарук
      Премьер Гончарук заявил, что расходы на государство существенно сократят / Фото ОП

      Заметим, что государственная служба – это большой механизм, в который вовлечены более 200 тысяч человек.

      Зарплата государственного служащего в 2019 году составляет от 6 тысяч (минимальная) до 24 тысяч (максимальная) гривен. Впрочем, это без учета премий и надбавок, которые могут достигать суммы, более выше, чем оклад.

      Зарплата
      А вот какая средняя зарплата украинца / Инфографика 24 канала

      Читайте также: 15 сентября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

       

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
      Источник: 24 канал
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