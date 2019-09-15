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      Проект госбюджета на 2020 год: какую сумму доходов заложил Кабмин

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / Фото из открытых источников

      Ресурсная база госбюджета Украины на 2020 год составит 1,8 триллионов гривен дохода. В свою очередь, дефицит ВВП в 2020 году предусматривается на уровне 2,09%.

      Об этом во время специального брифинга сообщил министр финансов Оксана Маркарова.

       Важно: Проект госбюджета на 2020 год внесут в Раду сегодня

      Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 триллион 79 миллиардов 500 миллионов гривен. Это и ресурсная база, которая заложена в этот бюджет. Соответственно, что и расходная часть сформирована с учетом реалистичных доходов, которые у нас есть,
      – объяснила она.

      Маркарова также подчеркнула: важным является уменьшение дефицита.

      "Поэтому дефицит у ВВП в 2020 году – это 2,09%. Это очень амбициозная цель. Мы уверены, что мы его достигнем", – добавила Маркарова.

      Она также заявила, что бюджет на следующий год будет сбалансированным.

      Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?
      Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов.

      Далее документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки.

      Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство финансов Украины Оксана Маркарова Бюджет Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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