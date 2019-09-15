Проект госбюджета на 2020 год: какую сумму доходов заложил Кабмин

Ресурсная база госбюджета Украины на 2020 год составит 1,8 триллионов гривен дохода. В свою очередь, дефицит ВВП в 2020 году предусматривается на уровне 2,09%.

Об этом во время специального брифинга сообщил министр финансов Оксана Маркарова.

Важно: Проект госбюджета на 2020 год внесут в Раду сегодня

Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 триллион 79 миллиардов 500 миллионов гривен. Это и ресурсная база, которая заложена в этот бюджет. Соответственно, что и расходная часть сформирована с учетом реалистичных доходов, которые у нас есть,

– объяснила она.

Маркарова также подчеркнула: важным является уменьшение дефицита.

"Поэтому дефицит у ВВП в 2020 году – это 2,09%. Это очень амбициозная цель. Мы уверены, что мы его достигнем", – добавила Маркарова.

Она также заявила, что бюджет на следующий год будет сбалансированным.

Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?

Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов.



Далее документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки.



Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.