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      Проєкт держбюджету на 2020 рік: яку суму доходів заклав Кабмін

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / фото з відкритих джерел

      Ресурсна база держбюджету України на 2020 рік складе 1,8 трильйонів гривень доходу. Своєю чергою, дефіцит ВВП у 2020 році передбачається на рівні 2,09%.

      Про це під час спеціального брифінгу повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

      Важливо: Проєкт держбюджету на 2020 рік внесуть до Ради сьогодні

      Наша ресурсна база складатиметься з доходів в розмірі 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це та ресурсна база, яка закладена в цей бюджет. Відповідно, що і видаткова частина сформована з урахуванням реалістичних доходів, які у нас є,
      – пояснила вона.

      Маркарова також наголосила: важливим є зменшення дефіциту.

      "Тому дефіцит до ВВП у 2020 році – це 2,09 %. Це дуже амбітна мета. Ми впевнені, що ми його досягнемо", – додала Маркарова.

      Вона також заявила, що бюджет на наступний рік є збалансованим.

      Хто і як затверджує державний бюджет України?Законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів.

      Далі документ виносять на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки.

      Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.

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      Теги: Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Бюджет Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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