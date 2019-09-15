Ми будемо серйозно різати видатки на державу, – Гончарук
Уряд Гончарука з 2020 року планує зменшувати видатки на державний апарат. А також робити його ефективнішим.
Про це на брифінгу 15 вересня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
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2020 рік повинен стати роком, коли ми будемо серйозно різати й зменшувати видатки на державу. Робити її ефективнішою,
– сказав Гончарук.
Відтак уряд планує зменшувати видатки на обслуговування державного апарату і "робити його ефективнішим".
"Ми витрачаємо багато державних грошей неефективно", – наголосив прем'єр. Однак зауважив, що за короткий час роботи уряду неможливо закріпити в проєкті державного бюджету всі ідеї щодо скорочення державних видатків.
Прем'єр Гончарук заявив, що видатки на державу суттєво скоротять / Фото ОП
Зауважимо, що державна служба – це великий механізм, до якого залучені понад 200 тисяч людей.
Зарплата державного службовця у 2019 році становить від 6 тисяч (мінімальна) до 24 тисяч (максимальна) гривень. Утім, це без урахування премій та надбавок, які можуть сягати суми, вищої за оклад.
А ось якою є середня зарплата українця / Інфографіка 24 каналу
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