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      Ми будемо серйозно різати видатки на державу, – Гончарук

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      Уряд вважає, що витрати на державний апарат треба зменшувати
      Уряд вважає, що витрати на державний апарат треба зменшувати / Ілюстративне фото (pixabay)

      Уряд Гончарука з 2020 року планує зменшувати видатки на державний апарат. А також робити його ефективнішим.

      Про це на брифінгу 15 вересня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Читайте також: Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

      2020 рік повинен стати роком, коли ми будемо серйозно різати й зменшувати видатки на державу. Робити її ефективнішою,
      – сказав Гончарук.

      Відтак уряд планує зменшувати видатки на обслуговування державного апарату і "робити його ефективнішим".

      "Ми витрачаємо багато державних грошей неефективно", – наголосив прем'єр. Однак зауважив, що за короткий час роботи уряду неможливо закріпити в проєкті державного бюджету всі ідеї щодо скорочення державних видатків.

      Гончарук
      Прем'єр Гончарук заявив, що видатки на державу суттєво скоротять / Фото ОП

      Зауважимо, що державна служба – це великий механізм, до якого залучені понад 200 тисяч людей.

      Зарплата державного службовця у 2019 році становить від 6 тисяч (мінімальна) до 24 тисяч (максимальна) гривень. Утім, це без урахування премій та надбавок, які можуть сягати суми, вищої за оклад.

      Зарплата
      А ось якою є середня зарплата українця / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Гроші Бюджет Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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