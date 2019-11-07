Як перезавантажать Мін'юст і чого чекати держслубовцям, – інтерв'ю з замміністеркою юстиції

Про специфіку посади, перезавантаження системи Мін'юсту та чи будуть масові звільнення співробітників відомства, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Незавидна посада

На посаду заступника міністра юстиції, мабуть, було багато охочих. Як вам вдалось обійти конкурентів?

Не знаю, чи було багато бажаючих обійняти цю посаду, оскільки робота дуже складна. Напевно, нікого не попереджають, наскільки вона складна, допоки людина не погодиться. Насправді, мене запросив міністр.

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Він запропонував цю посаду з огляду на те, що я розбираюсь у системі безоплатної правової допомоги. Адже з першого дня з нею співпрацювала в якості адвоката-тренера. Міністр потребував фахівця, який знає роботу системи зсередини.

Хто така Валерія Коломієць? Заступниця міністра юстиції. Відповідальна за виконання рекомендацій Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму, за питання реформування системи адвокатури та процесуального законодавства. Виконує обов’язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Раніше працювала адвокатом, тренером-модератором з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу.

До котрої вас можна застати на роботі?

Відповідно до Кодексу законів про працю в мене робочий день починається о 9:00 і завершується о 18:00. Насправді, буває по-різному. Я більше люблю працювати допізна. Що мене здивувало, під час другого тижня роботи в кабінет прийшов співробітник міністерства, який тут давно працює, і я його запитала: ви вже довго працюєте в міністерстві, тому скажіть, коли я зможу працювати? Мені без посмішки людина відповіла: розумієте, Валеріє, ви працюєте після 18-ї, вночі або у вихідні. А з 9 до 18 – у вас зовсім інша робота – зустрічі, наради, спілкування... Спочатку я здивувалась, а з часом зрозуміла – так і є.



Робота в Мін'юсті дуже складна / Фото пресслужби Міністерства юстиції

Що найбільше здивувало на новій посаді?

Якось міністр викликав керівників усіх територіальних управлінь, тоді ще був ексочільник міністерства Петренко і вся його команда... Так от, коли чинний міністр зайшов у приміщення, всі встали. Це здивувало. Тоді міністр Малюська сказав: сподіваюсь, це було востаннє. Я працювала, скажімо так, у вільній професії – адвокатом, і для мене було дивно, що люди виявляють свою повагу наче в школі.

Необхідні зміни

Що потрібно змінювати на ввіреному вам напрямі роботи?

Функціонал. Це питання, яке постійно вирішуємо, працюємо над перезавантаженням системи міністерства і територіальних управлінь. Фактично їх розформовуємо і створюємо нові. Ці зміни необхідно продумувати, адже питання пов'язане з усім Кабміном.

Чому?

Це держава в державі: величезний апарат, де працюють тисячі людей по всій країні. Змінювати потрібно наступне: коли ти починаєш проводити ревізію цієї діяльності, часто стикаєшся з тим, що деякі фахівці дублюють функції один одного. Подекуди дублювання роботи відбувається в різних міністерствах. Наприклад, управління, яке займається представництвом у судах Мін'юсту і КМУ.

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Днями радилась з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, міністром юстиції Денисом Малюською та Дмитром Дубілетом і запропонувала їм створити єдину юридичну службу уряду. Для чого нам потрібні різні юрслужби? Тому в мене й виникла ідея об'єднати ці відділи. Ми й надалі намагатимемось робити такі речі.



На стуруктуру міністерства очікують зміни / Фото пресслужби Мін'юсту

Оптимізація штату

Ви говорили про оптимізацію. Йдеться про скорочення штату співробітників міністерства?

Фактично ми переробляємо структуру під цілі, прописані в програмі уряду. Приміром, є судова робота, то чому вона розкидана по всьому Мін'юсту, краще зібрати людей в один орган. Тобто ми оптимізуватимемо цей процес. Або чому у нас є кілька департаментів, які працюють, скажімо так, за одним напрямом. То давайте їх об'єднаємо в один директорат. Масових звільнень не буде.

Днями президент підписав закон щодо захисту прав власності. Як захищатимуть власників?

Насправді, президент дуже зацікавлений у захисті прав власності. Скоро проводитиметься велика нарада під його головуванням, де буде обговорено всі способи боротьби з рейдерством. Зараз продумується багато механізмів та законопроектів, аби припинити історії, коли людина зранку прокидається і розуміє, що не є власником свого ж майна.

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Про ставлення замміністерки до лобізму та які новації запроваджує нещодавно ухвалений Кодекс про банкрутство – читайте незабаром у продовженні ексклюзивного інтерв'ю з Валерією Коломієць.