Про корисний лобізм і банкрутство по-новому, – в інтерв'ю з замміністеркою юстиції

Хто лобіює свої інтереси в Мін’юсті та чому арбітражні керуючі звинувачують керівництво відомства у незаконному звільненні – читайте в продовженні ексклюзивного інтерв'ю із заступницею міністра юстиції Валерією Коломієць.

Про те, як перезавантажать Міністерство юстиції і чого чекати державним службовцям, у першій частині інтерв'ю з Валерією Коломієць.

Лобізм має бути корисним

До міністерства часто приходять люди задля лобіювання власних інтересів?

Цікаве питання. Приміром на Фейсбуці мені пишуть незнайомці й починають скаржитись на невиконання виконавчих проваджень, або що в них виникли інші проблеми. Звертаються від імені людей, які перебувають в СІЗО, що їм потрібне лікування... Але це аж ніяк не представники великого бізнесу. Чи можна такі звернення вважати лобізмом – відкрите питання.

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На вашу думку нам потрібен закон про лобізм?

Особисто я – "за" закон про лобіювання. Це явище має бути унормовано. Правила гри повинні бути чітко прописані. Знаю, у нас є люди, зацікавлені в ухваленні цього закону. Вважаю, це нормально. Державно-приватне партнерство передбачає діалог між державою, людьми і бізнесом.

Хто така Валерія Коломієць? Заступниця міністра юстиції. Відповідальна за виконання рекомендацій Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму, за питання реформування системи адвокатури та процесуального законодавства. Виконує обов’язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Раніше працювала адвокатом, тренером-модератором з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу.

На адресу Мін'юсту лунали звинувачення щодо арбітражних керуючих, мовляв, декого з них незаконно звільнили…

Прокоментувати, що когось було незаконно позбавлено свідоцтва – не можу. В такому разі вони, вірогідніше за все, звертались в суди, тому правильніше було б більше говорити про конкретні справи і рішення.

Нещодавно головувала на засідання дисциплінарної комісії, де було позбавлено свідоцтва на право займатися саме цією діяльністю. Навіть мені здалося, що це, мабуть, виглядає занадто жорстко. Проте для прийняття саме такого рішення були вагомі причини.



Доводиться приймати кардинальні рішення / Фото пресслужби Міністерства юстиції

Приміром, арбітражний керуючий під час перевірки має надати документи, щоб ми дослідили, наскільки він компетентно і експертно робить свою справу. Якщо людина не подає документи, минає кілька місяців, повторна перевірка і знову документи не подаються – до такого фахівця виникає багато питань. Де-факто Міністерство юстиції бачить, як арбітражний керуючий, у якого є не одне підприємство у процедурі банкрутства, жодним чином себе не проявляє. Вірогідніше за все, поки відбуваються засідання, і ми нічого не робимо, підприємство розпродується. Адже, якщо людина не показує документів, можна припустити – відбуваються якісь схеми. Як наслідок, арбітражний керуючий повністю ігнорує вимоги законодавства і свої обов'язки. Чи можна говорити, що його звільнили несправедливо? Ні!

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Або інший варіант, приходить арбітражний керуючий і не може відповісти на питання, які підприємства у нього перебувають у стані банкрутства. З високою долею вірогідності можна припустити – він номінально виконує свої функції. Це жахлива історія, яку я побачила, коли засідала у комісії.

Як можна виправити ситуацію?

Положення щодо перевірок арбітражних керуючих – і є вихід із ситуації. Звісно, арбітражні керуючі не задоволені міністерством і починають розповідати про зловживання з нашого боку або корупційні схеми.

Оскільки Кодекс з процедур банкрутства вже вступив в дію, ми переробляємо всю нормативку. Для мене не є проблемою сісти і вичитати цей порядок та викреслити можливі корупційні складові. Особисто я не знаю про існування жодної кримінальної справи, яка б стосувалась таких речей.



Кодекс з банкрутства доводимо до ідеалу / Фото пресслужби міністерства юстиції

Банкрутство по-новому

Які новації запроваджує нещодавно ухвалений Кодекс про банкрутство?

Змінюється багато чого. Цікаво, що ще кодекс не вступив у дію, як вже почали подавати законопроєкти про внесення змін до нього. Насправді, там є що переробляти, і це вже робиться. У нас працює робоча група, куди увійшли судді, науковці, арбітражні керуючі, депутати... Вони разом працюють над концептуальними змінами до кодексу.

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Практики намагаються довести до ідеалу цей кодекс. Один з позитивних моментів – банкрутство фізичних осіб. Це можливість для людини, яка свого часу законно взяла кредити і потрапила в складну фінансову ситуацію, зняти з себе борги. Проте, хочу наголосити – цей метод не дозволяє зловживати. В чому раніше могла бути схема: людина взяла в кредит 1 мільйон доларів, згодом ці гроші зникли. Натомість, позичальник приходить і заявляє про бажання розпочати процедуру банкрутства, тобто щоб де-факто йому списали борги. Так це не працюватиме. Бо декларації цієї людини та її родичів перевірятимуть.

Цей механізм створений, щоб допомогти тим, хто опинився в скрутній ситуації, але водночас не дозволити обкрадати банки чи державу.

Як відбуватиметься ця перевірка?

В кодексі прописано кілька етапів перевірок. Передовсім, йдеться про дослідження декларації за кілька років до того, як людина оголосила себе банкрутом. Плюс я хотіла б, щоб ми не забували про кримінальне провадження.

Якщо людина оголошує себе банкрутом, ми повинні перевірити, чи справді це складна ситуація і їй потрібно допомогти віддати борги і розпочати життя з нової сторінки, або це просто спосіб невиконання договору і уникання відповідальності.

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