Після скорочення держслужбовці мають іти у приватний сектор, – експерт

Скорочення працівників районних державних адміністрацій (РДА) – лише частина адмінреформи, яка триває в Україні.

В найближчому майбутньому РДА взагалі ліквідують. Також децентралізація передбачає скорочення кількості державних службовців. Про це розповів 24 каналу член ради Реанімаційного пакету реформ Тарас Шевченко.

Реформування РДА напряму пов’язане з питанням децентралізації, зазначає експерт.

Все більше владних повноважень переходять на місця – об’єднаним територіальним громадам та містам. Відповідно для адміністрацій лишається все менше повноважень,

– зазначає Тарас Шевченко.

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В уряді планують, що на зміну РДА прийдуть префектури, які не матимуть управлінських повноважень, а лише контролюватимуть дії органів місцевого самоврядування.

Також Тарас Шевченко пояснив, що людям, які підпадуть під скорочення, варто думати про приватний сектор, а держава цьому сприятиме. Зокрема Кабмін планує організувати для таких людей курси для підвищення кваліфікації.

Людям, які підпадуть під скорочення, можуть запропонувати іншу державну роботу. Але держава поступово зменшує сферу свого втручання у суспільство, а це означає, що люди перш за все мають іти у приватний сектор – працювати у приватних фірмах або створювати свої. Кількість державних службовців в Україні з роками зменшуватиметься,

– підкреслив Шевченко.

Детальніше про скорочення й реорганізацію в системі управління читайте в статті "Болюче, але необхідне: чому скорочують працівників РДА?"