После сокращения госслужащие должны идти в частный сектор, – эксперт
Сокращение работников районных государственных администраций (РГА) – лишь часть админреформы, которая продолжается в Украине.
В ближайшем будущем РГА вообще ликвидируют. Также децентрализация предусматривает сокращение количества государственных служащих. Об этом 24 каналу рассказал член совета Реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко.
Реформирование РГА напрямую связано с вопросом децентрализации, отмечает эксперт.
Все больше властных полномочий переходит на места – объединенным территориальным общинам и городам. Соответственно для администраций остается все меньше полномочий,
– отмечает Тарас Шевченко.
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В правительстве планируют, что на смену РГА придут префектуры, которые не будут иметь управленческих полномочий, а будут лишь контролировать действия органов местного самоуправления.
Также Тарас Шевченко пояснил, что людям, которые подпадут под сокращение, стоит думать о частном секторе, а государство будет этому способствовать. В частности, Кабмин планирует организовать для таких людей курсы для повышения квалификации.
Людям, которые подпадут под сокращение, могут предложить другую государственную работу. Но государство постепенно сокращает сферу своего вмешательства в общество, а это означает, что люди прежде всего должны идти в частный сектор – работать в частных фирмах или создавать свои. Количество государственных служащих в Украине с годами будет уменьшаться,
– подчеркнул Шевченко.
Подробнее о сокращениях и реорганизации в системе управления читайте в статье "Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?"
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