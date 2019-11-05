После сокращения госслужащие должны идти в частный сектор, – эксперт

Сокращение работников районных государственных администраций (РГА) – лишь часть админреформы, которая продолжается в Украине.

В ближайшем будущем РГА вообще ликвидируют. Также децентрализация предусматривает сокращение количества государственных служащих. Об этом 24 каналу рассказал член совета Реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко.

Реформирование РГА напрямую связано с вопросом децентрализации, отмечает эксперт.

Все больше властных полномочий переходит на места – объединенным территориальным общинам и городам. Соответственно для администраций остается все меньше полномочий,

– отмечает Тарас Шевченко.

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В правительстве планируют, что на смену РГА придут префектуры, которые не будут иметь управленческих полномочий, а будут лишь контролировать действия органов местного самоуправления.

Также Тарас Шевченко пояснил, что людям, которые подпадут под сокращение, стоит думать о частном секторе, а государство будет этому способствовать. В частности, Кабмин планирует организовать для таких людей курсы для повышения квалификации.

Людям, которые подпадут под сокращение, могут предложить другую государственную работу. Но государство постепенно сокращает сферу своего вмешательства в общество, а это означает, что люди прежде всего должны идти в частный сектор – работать в частных фирмах или создавать свои. Количество государственных служащих в Украине с годами будет уменьшаться,

– подчеркнул Шевченко.

Подробнее о сокращениях и реорганизации в системе управления читайте в статье "Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?"