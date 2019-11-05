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      После сокращения госслужащие должны идти в частный сектор, – эксперт

      32 Читати новину українською
      Госслужащих после увольнения будут переучивать
      Госслужащих после увольнения будут переучивать / ua.news

      Сокращение работников районных государственных администраций (РГА) – лишь часть админреформы, которая продолжается в Украине.

      В ближайшем будущем РГА вообще ликвидируют. Также децентрализация предусматривает сокращение количества государственных служащих. Об этом 24 каналу рассказал член совета Реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко.

      Реформирование РГА напрямую связано с вопросом децентрализации, отмечает эксперт.

      Все больше властных полномочий переходит на места – объединенным территориальным общинам и городам. Соответственно для администраций остается все меньше полномочий,
      – отмечает Тарас Шевченко.

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      В правительстве планируют, что на смену РГА придут префектуры, которые не будут иметь управленческих полномочий, а будут лишь контролировать действия органов местного самоуправления.

      Также Тарас Шевченко пояснил, что людям, которые подпадут под сокращение, стоит думать о частном секторе, а государство будет этому способствовать. В частности, Кабмин планирует организовать для таких людей курсы для повышения квалификации.

      Людям, которые подпадут под сокращение, могут предложить другую государственную работу. Но государство постепенно сокращает сферу своего вмешательства в общество, а это означает, что люди прежде всего должны идти в частный сектор – работать в частных фирмах или создавать свои. Количество государственных служащих в Украине с годами будет уменьшаться,
      – подчеркнул Шевченко.

      Подробнее о сокращениях и реорганизации в системе управления читайте в статье "Болезненно, но необходимо: почему сокращают работников РГА?"

      blog_ava
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      5 ноября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы
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