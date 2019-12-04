Рейдерства не буде, – Малюська про оновлений ринок землі

До того як відкриють новий ринок землі в Україні, рейдерства не буде. Тобто, швидше ніж за рік цієї проблеми не буде на тому рівні, на якому це відчувають громадяни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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За словами міністра, системного рейдерства, тобто рейдерства як бізнесу, яким заробляли окремі групи впливу чи юристи, в Україні вже немає. Про це свідчать результати діяльності антирейдерської комісії. 90% скарг, які зараз розглядає комісія, отримані в період старого уряду, натомість 10% скарг – це ті дії, які були вчинені реєстраторами до моменту набрання чинності закону про захист права власності.

Денис Малюська відзначив, що саме реєстратори КПшок, ДПшок використовувались як інструмент у більшості рейдерських захоплень.

Те, що реєстратори натворили різних "чудес" перед тим, як їх всіх відключили від реєстрів, цього вже немає,

– прокоментував міністр.

На думку Малюськи, міністерство ще має значний період часу, щоб зачистити ринок від залишків осіб, які намагаються по-дрібному пошахраювати в реєстрах. Він не виключає варіанту, що в когось виникнуть нові ідеї чи схеми на старті відкриття ринку землі. Однак міністерство повністю готове до вирішення цих проблем.

"В нас уже істотно реформована антирейдерська комісія, у нас швидкий розгляд скарг, тому я думаю, що з точки зору рейдерства, там проблем не буде", – повідомив міністр.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі:

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.