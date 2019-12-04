Рейдерства не будет, – Малюська об обновленном рынке земли

До того как откроют новый рынок земли в Украине, рейдерства не будет. То есть, менее чем через год этой проблемы не будет на том уровне, на котором это чувствуют граждане.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По словам министра, системного рейдерства, то есть рейдерства как бизнеса, которым зарабатывали отдельные группы влияния или юристы, в Украине уже нет. Об этом свидетельствуют результаты деятельности антирейдерской комиссии. 90% жалоб, которые сейчас рассматривает комиссия, получены в период старого правительства, вместо 10% жалоб – это те действия, которые были совершены регистраторами до момента вступления в силу закона о защите права собственности.

Денис Малюська отметил, что именно регистраторы КПшок, ГПшок использовались как инструмент в большинстве рейдерских захватов.

То, что регистраторы натворили различных "чудес" перед тем, как их всех отключили от реестров, этого уже нет,

– прокомментировал министр.

По мнению Малюськи, у министерства есть имеет значительный период времени, чтобы зачистить рынок от остатков лиц, пытающихся по-мелкому помошенничать в реестрах. Он не исключает варианта, что у кого-то возникнут новые идеи или схемы на старте открытия рынка земли. Однако министерство полностью готово к решению этих проблем.

"У нас уже существенно реформирована антирейдерская комиссия, у нас быстрое рассмотрение жалоб, поэтому я думаю, что с точки зрения рейдерства, там проблем не будет", – сообщил министр.

Что известно о законопроекте про рынок земли:

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

В проект закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

– не более 8% земли в области,

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.