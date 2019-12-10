Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что его не устраивает зарплата государственного служащего, и сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

Об этом Малюська рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Он объяснил, что все предыдущие месяцы работы он ежемесячно получал как министр всего лишь по 16 тысяч. Однако в последний месяц ситуация изменилась в несколько лучшем направлении.

Но вот последний месяц мы договорились о надбавке. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен,

– сказал Малюська.

Он добавил, что такая цифра его также не удовлетворяет, и в целом – большой семье с четырьмя детьми теперь приходится экономить.

Семья Малюськи:

"С такой низкой зарплатой, которая у меня была в первые месяцы – это 16 тысяч – по моим расчетам, мне должно хватить прожить год. У меня есть с предыдущей, слава Богу, работы нормальные сбережения: пенсионные и такие... Это была международная организация, поэтому я не платил в местный пенсионный фонд, а в Штатах аккумулировались средства. А так – мои расходы стандартные ежемесячные существенно большими были. Не меньше 100 тысяч в месяц я раньше тратил. Соответственно, сейчас мы тратим меньше, пытаясь экономить. Но все равно это крайне сложно", – подчеркнул Малюська.

Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч – надолго меня не хватит. Меньше – это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств,

– подчеркнул министр.

Одновременно Малюська заявил, что в правительстве готовы поднимать зарплату, и подчеркнул – это важно и для международных инвесторов.

"Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украину, нас постоянно об этом спрашивают. Ведь понимают: правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода кроме как поднимать заработную плату", – подытожил Малюська.

По его словам, это будет позитивным сигналом для иностранных инвесторов. "Это будет шагом, чтобы поверить, что в Украине наконец работает нормальное правительство, и есть понимание, на что они живут и как они проводят свое время", – добавил министр.

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Денис Малюська // фото 24 канал

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