Какую зарплату получили Разумков, Гончарук и Рябошапка в сентябре: сумма

Сентябрь стал первым полноценным месяцем работы для новоизбранных нардепов Верховной Рады, министров Кабмина и руководства Генпрокуратуры. Так, за это время спикер парламента Дмитрий Разумков получил зарплату в размере более 50 тысяч гривен.

Какую зарплату получил Разумков?

Дмитрий Разумков стал спикером Верхвоной Рады IX созыва в первый день ее работы – 29 августа. Поэтому, первую полноценную зарплату он получил уже за сентябрь.

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Размер зарплаты главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова за сентябрь составляет 50 494 грн. Об этом УНН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады в ответ на запрос.

Месячный размер заработной платы за сентябрь 2019 года главы Верховной Рады Украины Разумкова Дмитрия Александровича – 50 494,86 гривен,

– говорится в ответе Аппарата ВРУ на запрос УНН.



Кто сколько заработал в Верховной Раде / инфографика 24 канала

Какую зарплату получил Гончарук?

Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины также 29 августа. Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада поддержала.

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Первая зарплата, которую получил глава правительства, – почти 50 тысяч гривен.

Фактически полученная заработная плата премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года составила 49 842,51 гривен,

– говорится в сообщении.

Какую зарплату получил Рябошапка?

Верховная Рада согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины также 29 августа. После этого президент Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность.

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Рябошапка получил за сентябрь значительно большую зарплату, чем Разумков и Гончарук.

Сумма начисленной заработной платы за сентябрь 2019 года Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу составляет 131 728,95 гривен,

– сообщили УНН в ГПУ.

Зарплата Рябошапки состоит из: