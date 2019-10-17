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      Какую зарплату получили Разумков, Гончарук и Рябошапка в сентябре: сумма

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      Известна зарплата Гончарука, Рябошапки и Разумкова за сентябрь
      Известна зарплата Гончарука, Рябошапки и Разумкова за сентябрь / Коллаж 24 Канала

      Сентябрь стал первым полноценным месяцем работы для новоизбранных нардепов Верховной Рады, министров Кабмина и руководства Генпрокуратуры. Так, за это время спикер парламента Дмитрий Разумков получил зарплату в размере более 50 тысяч гривен.

      Какую зарплату получил Разумков?

      Дмитрий Разумков стал спикером Верхвоной Рады IX созыва в первый день ее работы – 29 августа. Поэтому, первую полноценную зарплату он получил уже за сентябрь.

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      Размер зарплаты главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова за сентябрь составляет 50 494 грн. Об этом УНН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады в ответ на запрос.

      Месячный размер заработной платы за сентябрь 2019 года главы Верховной Рады Украины Разумкова Дмитрия Александровича – 50 494,86 гривен,
      – говорится в ответе Аппарата ВРУ на запрос УНН.

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      Какую зарплату получил Гончарук?

      Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины также 29 августа. Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада поддержала.

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      Первая зарплата, которую получил глава правительства, – почти 50 тысяч гривен.

      Фактически полученная заработная плата премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года составила 49 842,51 гривен,
      – говорится в сообщении.

      Какую зарплату получил Рябошапка?

      Верховная Рада согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины также 29 августа. После этого президент Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность.

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      Рябошапка получил за сентябрь значительно большую зарплату, чем Разумков и Гончарук.

      Сумма начисленной заработной платы за сентябрь 2019 года Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу  составляет 131 728,95 гривен,
      – сообщили УНН в ГПУ.

      Зарплата Рябошапки состоит из:

      • должностного оклада – 37 тысяч гривен;
      • надбавки за выслугу лет – от 10% до 50% должностного оклада;
      • надбавки за почетное звание "заслуженный" – 5% должностного оклада;
      • надбавки за выполнение особо важной работы – до 100% должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет;
      • надбавки за работу в условиях режимных ограничений – от 10% до 20% должностного оклада;
      • премии – не менее 10% должностного оклада.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков Зарплата Деньги Алексей Гончарук ГПУ Руслан Рябошапка
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