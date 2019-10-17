Какую зарплату получили Разумков, Гончарук и Рябошапка в сентябре: сумма
Сентябрь стал первым полноценным месяцем работы для новоизбранных нардепов Верховной Рады, министров Кабмина и руководства Генпрокуратуры. Так, за это время спикер парламента Дмитрий Разумков получил зарплату в размере более 50 тысяч гривен.
Какую зарплату получил Разумков?
Дмитрий Разумков стал спикером Верхвоной Рады IX созыва в первый день ее работы – 29 августа. Поэтому, первую полноценную зарплату он получил уже за сентябрь.
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Размер зарплаты главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова за сентябрь составляет 50 494 грн. Об этом УНН сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады в ответ на запрос.
Месячный размер заработной платы за сентябрь 2019 года главы Верховной Рады Украины Разумкова Дмитрия Александровича – 50 494,86 гривен,
– говорится в ответе Аппарата ВРУ на запрос УНН.
Кто сколько заработал в Верховной Раде / инфографика 24 канала
Какую зарплату получил Гончарук?
Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины также 29 августа. Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский, а Верховная Рада поддержала.
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Первая зарплата, которую получил глава правительства, – почти 50 тысяч гривен.
Фактически полученная заработная плата премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года составила 49 842,51 гривен,
– говорится в сообщении.
Какую зарплату получил Рябошапка?
Верховная Рада согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины также 29 августа. После этого президент Зеленский подписал указ о его назначении на эту должность.
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Рябошапка получил за сентябрь значительно большую зарплату, чем Разумков и Гончарук.
Сумма начисленной заработной платы за сентябрь 2019 года Генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу составляет 131 728,95 гривен,
– сообщили УНН в ГПУ.
Зарплата Рябошапки состоит из:
- должностного оклада – 37 тысяч гривен;
- надбавки за выслугу лет – от 10% до 50% должностного оклада;
- надбавки за почетное звание "заслуженный" – 5% должностного оклада;
- надбавки за выполнение особо важной работы – до 100% должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет;
- надбавки за работу в условиях режимных ограничений – от 10% до 20% должностного оклада;
- премии – не менее 10% должностного оклада.