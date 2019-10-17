Разумков подвел итоги 50 дней работы Верховной Рады: красноречивое видео

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отчитался о первых 50 днях работы Верховной Рады ІХ созыва. Сделал он это с помощью красноречивого ролика.

Как подчеркнул Разумков в начале видео, хотя обычно подводят итоги первых ста дней работы, но эта Верховная Рада работала в турборежиме, поэтому день здесь считают за два.

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Начала свою работу Верховная Рада IX созыва 29 августа. Также в этот день отмечали День памяти защитников Украины, поэтому перед заседанием Дмитрий Разумков вместе с депутатами от "Слуги народа" возложили цветы к Стене памяти погибших воинов войны на Донбассе. Уже во время самого заседания депутаты приняли присягу и избрали Разумкова главой Верховной Рады.

"Вот тут все и началось. Это не только большой зал – это зал парламента нашего государства. Именно здесь рождаются новые законы, законы, которые изменят нашу Украину. Иногда здесь есть дискуссия, иногда кипят страсти. Но именно такова работа Верховной Рады Украины, иногда она – круглосуточная", – подчеркнул Разумков.

Заметим, что первый день работы Рады выдался вполне продуктивным. Парламентарии работали практически до 2 ночи 30 августа и успели принять огромное количество законопроектов, а также назначить президиум парламента, председателей комитетов и новый состав Кабинета министров.

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"С первого дня нашей работы Верховная Рада взяла неплохой темп. Мы слышали много критики, однако и депутаты, и общество очень хорошо понимают, что новая Верховная Рада должна быть качественной, эффективной и динамичной", – отметил Разумков.

Какие важные решения приняли в Раде в течение первых 50 дней:

– поддержали проект закона о снятии депутатской неприкосновенности;

– поддержали проект закона о процедуре импичмента президента Украины;

– в Конституционный суд направили закон о внесении изменений к Конституции относительно сокращения количества депутатов ВР до 300 человек;

– упрощены процедуры таможенного контроля;

– упрощены процедуры назначения и увольнения чиновников;

– разблокирована работа Антикоррупционного суда;

– поддержали проект закона о внесении закона Украины "Про столицу Украины – город-герой Киев";

– поддержали проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства;

– поддержали проект закона о строительных нормах;

– поддержали проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно уменьшения давления на бизнес;

– поддержали проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти;

В целом за первые 50 дней работы Верховной Рады IX созыва депутаты рассмотрели 209 проектов законов, 56 из них приняли в целом, а 16 были приняты в первом и втором чтениях.

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Многие называют работу Верховной рады революционной. Но для нас это – не революция, а эволюция, то есть нормальное развитие как парламента, так и государства. Правда, первый месяц показал, что такая работа парламента нравится далеко не всем – тем, кто привык, что парламент – мертв, что он не работает, что в нем можно создавать схемы. Но такого больше не будет – украинский парламент будет работать, в том числе и на украинский народ. Я уверен, что мы сможем изменить это государство, сделать его таким, чтобы в нем была комфортная и качественная жизнь,

– отметил Разумков.

Ранее Дмитрий Разумков заявлял, что в ближайшее время Верховная Рада отойдет от турборежима, но это не будет означать, что парламентарии будут работать медленнее, просто их работа станет более спокойной.