Зеленский будет обращаться к Раде с ежегодным посланием

Президент Украины Владимир Зеленский хочет утвердить ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в среду, 9 сентября.

Для подготовки ежегодного послания при президенте Украины будет создана специальная рабочая группа, говорится в указе, опубликованном Офисом Президента.

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Руководство подготовкой проекта ежегодного послания возложено на руководителя Офиса Президента – Андрея Богдана, который и будет руководителем рабочей группы.

Зато методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет осуществлять руководитель Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который будет заместителем руководителя рабочей группы.

Этим же указом президент обязал рабочую группу в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. Кроме того, рабочая группа должна в двухмесячный срок подготовить и подать на рассмотрение проект послания.

Так же определен и состав рабочей группы: