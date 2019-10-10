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      Зеленский будет обращаться к Раде с ежегодным посланием

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      Зеленский ввел ежегодное послание президента к Раде
      Зеленский ввел ежегодное послание президента к Раде / 9-channel.com

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет утвердить ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в среду, 9 сентября.

      Для подготовки ежегодного послания при президенте Украины будет создана специальная рабочая группа, говорится в указе, опубликованном Офисом Президента.

      Интересно: Зеленский не хочет согласовывать кандидатуры на ряд дипломатических должностей

      Руководство подготовкой проекта ежегодного послания возложено на руководителя Офиса Президента – Андрея Богдана, который и будет руководителем рабочей группы.

      Зато методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет осуществлять руководитель Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который будет заместителем руководителя рабочей группы.

      Этим же указом президент обязал рабочую группу в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. Кроме того, рабочая группа должна в двухмесячный срок подготовить и подать на рассмотрение проект послания.

      Так же определен и состав рабочей группы:

      • Богдан Андрей – руководитель Офиса Президента Украины, руководитель рабочей группы;
      • Шефир Сергей – первый помощник Президента Украины, заместитель руководителя рабочей группы;
      • Литвиненко Александр – директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы;
      • Борзов Сергей – руководитель Государственного управления делами;
      • Днепров Алексей – руководитель аппарата Офиса Президента Украины;
      • Ермак Андрей – помощник Президента Украины;
      • Жовква Игорь – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Коваленко Анна – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Кузнецов Юлия – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Костюк Юрий – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Смирнов Андрей – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Тимошенко Кирилл – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
      • Трофимов Сергей – первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Андрей Богдан Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский
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