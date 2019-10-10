Зеленский будет обращаться к Раде с ежегодным посланием
Президент Украины Владимир Зеленский хочет утвердить ежегодное послание президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал в среду, 9 сентября.
Для подготовки ежегодного послания при президенте Украины будет создана специальная рабочая группа, говорится в указе, опубликованном Офисом Президента.
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Руководство подготовкой проекта ежегодного послания возложено на руководителя Офиса Президента – Андрея Богдана, который и будет руководителем рабочей группы.
Зато методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет осуществлять руководитель Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который будет заместителем руководителя рабочей группы.
Этим же указом президент обязал рабочую группу в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. Кроме того, рабочая группа должна в двухмесячный срок подготовить и подать на рассмотрение проект послания.
Так же определен и состав рабочей группы:
- Богдан Андрей – руководитель Офиса Президента Украины, руководитель рабочей группы;
- Шефир Сергей – первый помощник Президента Украины, заместитель руководителя рабочей группы;
- Литвиненко Александр – директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы;
- Борзов Сергей – руководитель Государственного управления делами;
- Днепров Алексей – руководитель аппарата Офиса Президента Украины;
- Ермак Андрей – помощник Президента Украины;
- Жовква Игорь – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Коваленко Анна – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Кузнецов Юлия – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Костюк Юрий – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Смирнов Андрей – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Тимошенко Кирилл – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
- Трофимов Сергей – первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины.