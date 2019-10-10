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      Зеленский не хочет согласовывать кандидатуры на ряд дипломатических должностей

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      Зеленский внес изменения в указ Ющенко о руководстве внешней политикой
      Зеленский внес изменения в указ Ющенко о руководстве внешней политикой / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в президентский указ еще в 2008 году о вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства. Внесенные изменения предусматривают согласование с президентом кандидатов на ряд дипломатических должностей.

      Соответствующий указ №740 / 2019 опубликовало Официальное интернет-представительство Президента .

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      Предыдущий указ, подписанный еще Виктором Ющенко, предусматривал согласования с президентом кандидатов на ряд должностей:

      • первого заместителя и заместителя министра иностранных дел;
      • руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел;
      • генерального консула;
      • советника-посланника;
      • советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве или при международной организации;
      • ректора, первого проректора и проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел.

      Из всех этих должностей Владимир Зеленский оставил обязательными для согласования с президентом только первого заместителя и заместителей главы МИД, а также генерального консула.

      недавние указы и законы Зеленского:
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины Виктор Ющенко МИД Украины
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