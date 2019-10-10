Зеленский не хочет согласовывать кандидатуры на ряд дипломатических должностей
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в президентский указ еще в 2008 году о вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства. Внесенные изменения предусматривают согласование с президентом кандидатов на ряд дипломатических должностей.
Соответствующий указ №740 / 2019 опубликовало Официальное интернет-представительство Президента .
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Предыдущий указ, подписанный еще Виктором Ющенко, предусматривал согласования с президентом кандидатов на ряд должностей:
- первого заместителя и заместителя министра иностранных дел;
- руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел;
- генерального консула;
- советника-посланника;
- советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве или при международной организации;
- ректора, первого проректора и проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел.
Из всех этих должностей Владимир Зеленский оставил обязательными для согласования с президентом только первого заместителя и заместителей главы МИД, а также генерального консула.