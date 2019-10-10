Зеленский не хочет согласовывать кандидатуры на ряд дипломатических должностей

Зеленский внес изменения в указ Ющенко о руководстве внешней политикой / Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в президентский указ еще в 2008 году о вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства. Внесенные изменения предусматривают согласование с президентом кандидатов на ряд дипломатических должностей.