Зеленский указом установил дату открытия моста возле Станицы Луганской
Президент Зеленский своим указом поручил открыть мост через Северский Донец у Станицы Луганской до 27 ноября 2019 года. Соответствующий документ за номером 738/2019 от 7 октября появился на официальном сайте главы государства.
Президент Украины поручил Генеральному штабу ВСУ и Луганской облгосадминистрации немедленно сделать все необходимое для открытия до 27 ноября 2019 года ранее разрушенного войной моста через Северский Донец.
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Также в Станично-Луганском районе Луганской области возле указанного моста нужно обустроить КПВВ – контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская".
Зеленский в указе определил следующие задачи:
► Наладить эффективное взаимодействие субъектов, привлеченных к ремонту моста.
► Обеспечить доступ исполнителей работ на все необходимые объекты.
► Гарантировать безопасность исполнителей работ.
► Организовать круглосуточную охрану и освещение мест, где держат строительные материалы.
► Привлечь к строительным работам необходимый транспорт и специализированную инженерную технику.
► Своевременно выполнить работы по монтажу временного моста, чтобы люди могли удобно и безопасно передвигаться, пока идет ремонт.
В итоге мост должны открыть до 27 ноября, а КПВВ "Станица Луганская" должен начать функционировать бесперебойно.
Зеленский приказал открыть мост до 27 ноября / Фото ОП
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