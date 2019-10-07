Зеленский указом установил дату открытия моста возле Станицы Луганской

Президент Зеленский своим указом поручил открыть мост через Северский Донец у Станицы Луганской до 27 ноября 2019 года. Соответствующий документ за номером 738/2019 от 7 октября появился на официальном сайте главы государства.

Президент Украины поручил Генеральному штабу ВСУ и Луганской облгосадминистрации немедленно сделать все необходимое для открытия до 27 ноября 2019 года ранее разрушенного войной моста через Северский Донец.

Важно! Пристайко: Разведение сил на Донбассе сорвалось

Также в Станично-Луганском районе Луганской области возле указанного моста нужно обустроить КПВВ – контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская".

Зеленский в указе определил следующие задачи:

► Наладить эффективное взаимодействие субъектов, привлеченных к ремонту моста.

► Обеспечить доступ исполнителей работ на все необходимые объекты.

► Гарантировать безопасность исполнителей работ.

► Организовать круглосуточную охрану и освещение мест, где держат строительные материалы.

► Привлечь к строительным работам необходимый транспорт и специализированную инженерную технику.

► Своевременно выполнить работы по монтажу временного моста, чтобы люди могли удобно и безопасно передвигаться, пока идет ремонт.

В итоге мост должны открыть до 27 ноября, а КПВВ "Станица Луганская" должен начать функционировать бесперебойно.



Зеленский приказал открыть мост до 27 ноября / Фото ОП

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ