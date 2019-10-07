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      Зеленский указом установил дату открытия моста возле Станицы Луганской

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      Мост возле Станицы Луганской
      Мост возле Станицы Луганской / ЛОВЦА

      Президент Зеленский своим указом поручил открыть мост через Северский Донец у Станицы Луганской до 27 ноября 2019 года. Соответствующий документ за номером 738/2019 от 7 октября появился на официальном сайте главы государства.

      Президент Украины поручил Генеральному штабу ВСУ и Луганской облгосадминистрации немедленно сделать все необходимое для открытия до 27 ноября 2019 года ранее разрушенного войной моста через Северский Донец.

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      Также в Станично-Луганском районе Луганской области возле указанного моста нужно обустроить КПВВ – контрольный пункт въезда / выезда "Станица Луганская".

      Зеленский в указе определил следующие задачи:

      ► Наладить эффективное взаимодействие субъектов, привлеченных к ремонту моста.

      ► Обеспечить доступ исполнителей работ на все необходимые объекты.

      ► Гарантировать безопасность исполнителей работ.

      ► Организовать круглосуточную охрану и освещение мест, где держат строительные материалы.

      ► Привлечь к строительным работам необходимый транспорт и специализированную инженерную технику.

      ► Своевременно выполнить работы по монтажу временного моста, чтобы люди могли удобно и безопасно передвигаться, пока идет ремонт.

      В итоге мост должны открыть до 27 ноября, а КПВВ "Станица Луганская" должен начать функционировать бесперебойно.

      Зеленський
      Зеленский приказал открыть мост до 27 ноября / Фото ОП

      ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Разведение войск Новости Луганска Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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