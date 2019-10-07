Зеленський указом встановив дату відкриття мосту біля Станиці Луганської

Президент Зеленський своїм указом доручив відкрити міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської до 27 листопада 2019 року. Відповідний документ за номером 738/2019 від 7 жовтня з'явився на офіційному сайті глави держави.

Президент України доручив Генеральному штабу ЗСУ та Луганській облдержадміністрації негайно зробити все необхідне для відкриття до 27 листопада 2019 року раніше зруйнованого війною мосту через Сіверський Донець.

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Також у Станично-Луганському районі Луганської області біля зазначеного мосту потрібно облаштувати КПВВ – контрольний пункт в'їзду / виїзду – "Станиця Луганська".

Зеленський в указі визначив такі завдання:

► Налагодити ефективну взаємодію суб'єктів, залучених до ремонту мосту.

► Забезпечити доступ виконавців робіт на усі необхідні об'єкти.

► Гарантувати безпеку виконавців робіт.

► Організувати цілодобову охорону та освітлення місць, де тримають будівельні матеріали.

► Залучити до будівельних робіт необхідний транспорт та спеціалізовану інженерну техніку.

► Своєчасно виконати роботи по монтажу тимчасового мосту, щоб люди могли зручно та безпечно пересуватися, поки йде ремонт.

У підсумку міст відкрити мають до 27 листопада, а КПВВ "Станиця Луганська" повинен почати функціонувати безперебійно.



Зеленський наказав відкрити міст до 27 листопада / Фото ОП