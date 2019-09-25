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      У Станиці Луганській активно відновлюють зруйнований міст: фотоогляд та відео

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      Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення зруйнованої частини мосту у Станиці Луганській на Донбасі. Зазначимо, що його вже 27 листопада мають відкрити. Також зараз паралельно розміновують прилеглу територію.

      Спочатку планують встановити тимчасовий обхідний міст для пішоходів, потім відновити зруйнований.

      Читайте також: Ситуація в Станиці Луганській: як бойовики зривають домовленості

      Це єдиний "місток" між підконтрольною та тимчасово окупованою територією на Луганщині. Далі – так звана сіра зона. Ні поліція, ні прикордонники, ні військові не мають туди права проходу. Пенсіонери чекають автобусу, який по "сірій зоні" підвезе їх до переходу через зруйнований міст на окуповану територію. Бо Від КПВВ пішки йти чимало.

      Вони нахвалюють зручності та чекають відновлення мосту. А от життя у невизнаній республіці, кажуть, влаштовує. За українські гроші. Однак ті, хто іншої думки – на питання відповідають обережно. Автобус їде по щойно відремонтованій дорозі. А от по обидва боки від неї працюють піротехніки. Щодня там знаходять до 100 вибухонебезпечних предметів.

      Знаходимо як нерозірвані снаряди, так і багато протипіхотних мін, гранатні розтяжки, сигнальні міни,
      – сказав начальник групи піротехнічних робіт Сергій Євсюков.

      Як відновлюють міст у Станиці Луганський: фото Єлизавети Герасимюк / 24 канал

      А біля самого мосту будівельники працюють у присутності ОБСЄ та невідомих людей у формі російського зразка без знаків розрізнення. Видають себе за спостерігачів, та хто такі насправді – невідомо. Попри те, що згідно з Мінськими угодами, лінія розмежування проходить по річці Сіверський Донець, представники терористичної "ЛНР" просунулись на самий край зруйнованого мосту. Фактично стоять на підконтрольному українській стороні березі річки. Ба більше, відмовляються демонтувати споруду на самому мосту.

      Та й загалом, початок будівельних робіт терористи довго блокували. Лише на днях змогли прокласти бетонні плити та встановити ліса.

      Після того, як завершиться будівництво тимчасової пішохідної переправи – візьмуться за відновлення зруйнованого мосту. Його планують відкрити в кінці листопада. А поки жителі окупованих територій користуються старим дерев'яним. Його долають на інвалідних візках і з величезними торбами вщент набитими товарами.

      Відомо, що пенсіонерів по сірій зоні до переходу через зруйнований міст на окуповану територію возять автобуси.

      Цю тимчасову переправу мають встановити до 11 жовтня, а вже 27 листопада планують відкриття самого мосту.

      Що відомо про ситуацію з мостом біля Станиці Луганської?Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.

      Відновлення мосту довго не могли почати через те, що окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки. Нарешті 9 вересня вдалося досягти домовленостей та розпочати роботи.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини нерухомості Новини України Війна на Донбасі Новини нерухомості України Будівництво Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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