Ситуація в Станиці Луганській: як бойовики зривають домовленості

Проросійські бойовики продовжують ігнорувати виконання зобов’язань у межах розведення сил в Станиці Луганській. Зі свого боку, Україна не порушує плану.

Російська сторона не демонтувала фортифікаційні споруди на ділянці розведення. Про це повідомляє з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил із посиланням на дані СЦКК на своїй фейсбу-сторінці.

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Окрім того, бойовики не відвели особовий склад, який зараз нібито чергує на мосту через річку Сіверський Донець.

Натомість Україна продовжує ремонтно-відновлювальні роботи мосту через річку Сіверський Донець, а також гарантує безпечний перехід мешканців окупованої території на підконтрольну українському уряду.

На українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню,

– зазначили додали у відомстві.

Україна готова до розведення сил та засобів у районі Золотого та Петрівського. До того ж, командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на окупованому Донбасі. Проте, проросійські бойовики також мають виконати відповідні умови та відійти від лінії зіткнення.

Які сили тримає Росія на кордоні з Україною?Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Весь цей час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.



Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія.



Звідки Росія може атакувати Україну / Інфографіка 24 каналу