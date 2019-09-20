Розведення військ на Донбасі: як коментують військові та місцеві мешканці

Без поспіху і лише синхронно – Україна планує розвести війська по всій лінії фронту. Про це заявив міністр оборни Андрій Загороднюк. Спершу збираються зробити це біля селищ Золоте і Покровське на Луганщині. Втім, визначеного плану розведення і домовленостей з російською стороною досі немає. Не визначили досі й те, хто ж контролюватиме відхід військ з обох боків.

Які небезпеки розведення сторін зараз має врахувати Україна та як до цього ставляться військові та місцеві прифронтових селищ – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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"Солдат в окопі не розуміє, як це – він копав цей окоп, облаштовував, а тепер має відійти й копати новий" – зазначив Максим, військовослужбовець ЗСУ. Так військові на передовій сприймають новини про можливе розведення військ по всій лінії фронту.



Військовослужбовець ЗСУ Максим

Його днями анонсував Володимир Зеленський – гучно і перед міжнародними гостями. "Все це стане першими значними кроками на шляху до миру", – впевнений президент.

Військові наказ командування виконати готові. Адже припускають, що керівництво держави має стратегію. Втім, самі цю ідею не схвалюють.

Нам би розведення в їхній бік – до кордону. Нам історичне від Сяну до Дону не треба. Нам своє забрати,

– наголосив військовий Максим.

У Золотому-4 (всього їх п'ять, і п'ята частина – по той бік розмежування) місцеві жителі від стрілянини втомилися. Але бояться, аби не стало гірше.

"Давно потрібно розводити. Ця стрілянина вже сидить у печінках", – прокоментував Віктор, житель села Золоте-4.



Контроль над містом Золоте

Золоте і Петровське – наступні пункти, звідки Зеленський хоче відвести війська. Робитимуть це фактично за старим планом мінських домовленостей 2016 року.

Що таке мінські угоди?Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Крім того, він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

"Логіка полягала в тому, щоб провести розведення там, де можна обладнати додаткові шляхи перетину лінії розмежування. В Золотому пролягав шлях залізничної колії", – пояснив Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ".

Але тоді через небезпеку обстрілів фактично просто перенесли позиції на околиці міста. Гарантій з того боку немає і зараз. Це визнають у Міноборони. Тож поки лише проводять розрахунки, готуються.

Україна не буде тільки відводити. Це буде розведення, ми будемо контролювати, щоб це було з обох боків. Тому ніхто цього робити поспіхом не буде,

– наголосив Андрій Загороднюк, міністр оборони.

У червні 2019 року війська відійшли від лінії зіткнення біля Станиці Луганської. Українські армійці – на 400 метрів, бойовики – на півтора кілометра. Там стратегічно важливий міст через Сіверський Донець.



Міст у Станиці Луганській потребує ремонту

У двокілометровій нейтральній зоні лишилися понад 70 будинків, у яких живуть люди. Їхати на виклики відмовляються швидкі і поліція.Юридично – це Україна, а фактично територія безвладдя й небезпеки.

Таких населених пунктів на лінії розмежування з десяток – Зайцево, район між Авдіївкою та Ясинуватою.На Тристоронній зустрічі в Мінську про розведення військ не змогли домовитися. Продовжать переговори 1 жовтня. Поки плану немає, розводити війська ризиковано.

Поки це не буде спільна угода про демаркацію, саме демаркації ліній розведення, поки це не буде супроводжуватися припиненням вогню, зупинити війну буде неможливо,

– впевнений Бутусов.

Тим часом за півсотні кілометрів до кордону з Україною на трасі в Ростовській області днями помітили колони важкої російської техніки. Хто слідкуватиме за безпекою розведення – питання відкрите. Ідею з миротворцями влада не розглядає.

"Я категорично проти. Я так розумію, що такої ж думки президент. Що в жодному разі не можна погоджуватись на миротворців на лінії зіткнення. Це буде новий кордон Росії з Україною", – сказав Леонід Кучма, представник України в Тристоронній контактній групі.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

План розведення по своїй суті – старий, його вигадали ще три роки тому. Переговорами займається та ж група дипломатів. Тоді війська розвели у трьох населених пунктах. Як буде зараз – можливо, дізнаємось найближчим часом.