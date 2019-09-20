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      Разведение войск на Донбассе: как комментируют военные и местные жители

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      Без спешки и только синхронно – Украина планирует развести войска по всей линии фронта. Об этом заявил министр оборны Андрей Загороднюк. Сначала собираются сделать это возле поселков Золотое и Покровское на Луганщине. Впрочем, определенного плана разведения и договоренностей с российской стороной до сих пор нет. Не определили до сих пор и то, кто же будет контролировать отход войск с обеих сторон.

      Какие опасности разведения сторон сейчас Украина должна учесть и как к этому относятся военные и местные жители прифронтовых поселков – выясняли журналисты 24 канала.

      К теме: Формула Штайнмайера и разведение войск – что это значит для будущего Украины?

      "Солдат в окопе не понимает, как это – он копал этот окоп, обустраивал, а теперь должен отойти и копать новый", – отметил Максим, военнослужащий ВСУ. Так военные на передовой воспринимают новости о возможном разведении войск по всей линии фронта.

      Війна на Донбасі
      Военнослужащий ВСУ Максим

      Его на днях анонсировал Владимир Зеленский – громко и перед международными гостями. "Все это станет первыми значительными шагами на пути к миру", – уверен президент.

      Военные приказ командования выполнить готовы. Так как предполагают, что руководство государства имеет стратегию. Впрочем, сами эту идею не одобряют.

      Нам бы разведение в их сторону – до границы. Нам историческое от Сяна до Дона не надо. Нам свое забрать,
      – подчеркнул военный Максим.

      В Золотом-4 (всего их пять, и пятая часть – по ту сторону разграничения) местные жители устали от стрельбы. Но боятся, чтобы не стало хуже.

      "Давно нужно разводить. Эта стрельба уже сидит в печенках", – прокомментировал Виктор, житель села Золотое-4.

      Золоте на Луганщині
      Контроль над городом Золотое

      Золотое и Петровское – следующие пункты, откуда Зеленский хочет отвести войска. Делать это будут фактически по старому плану минских договоренностей за 2016 год.

      Что такое минские соглашения? Этот документ согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Впоследствии его подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

      Кроме того, он предусматривает "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

      "Логика заключалась в том, чтобы провести разводку там, где можно оборудовать дополнительные пути пересечения линии разграничения. В Золотом пролегал путь железнодорожной колеи", – пояснил Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ".

      Но тогда из-за опасности обстрелов фактически просто перенесли позиции на окраины города. Гарантий с той стороны нет и сейчас. Это признают в Минобороны. Поэтому пока только проводят расчеты, готовятся.

      Украина не будет отводить. Это будет разведение, мы будем контролировать, чтобы это было с обеих сторон. Поэтому никто этого делать в спешке не будет,
      – отметил Андрей Загороднюк, министр обороны.

      В июне 2019 года войска отошли от линии соприкосновения возле Станицы Луганской. Украинские армейцы – на 400 метров, боевики – на полтора километра. Там стратегически важный мост через Северский Донец.

      Міст у Станиці Луганській
      Мост в Станице Луганской требует ремонта

      В двухкилометровой нейтральной зоне остались свыше 70 домов, в которых живут люди. Ехать на вызовы отказываются скорые и полиция. Юридически – это Украина, а фактически – территория безвластия и опасности.

      Таких населенных пунктов на линии разграничения с десяток – Зайцево, район между Авдеевкой и Ясиноватой. На Трехсторонней встрече в Минске о разведении войск не смогли договориться. Продолжат переговоры 1 октября. Пока плана нет, разводить войска рискованно.

      Пока это не будет совместное соглашение о демаркации, именно демаркации линий разведения, пока это не будет сопровождаться прекращением огня, остановить войну будет невозможно,
      – уверен Бутусов.

      Тем временем в полсотне километров от границы с Украиной на трассе в Ростовской области на днях заметили колонны российской тяжелой техники. Кто будет следить за безопасностью разведения – вопрос открытый. Идею с миротворцами власть не рассматривает.

      "Я категорически против. Я так понимаю, что такого же мнения президент. Что ни в коем случае нельзя соглашаться на миротворцев на линии соприкосновения. Это будет новая граница России с Украиной", – сказал Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

      Війна на Донбасі
      Оккупированные территории Донбасса / Инфографика 24 канала

      План разведения по своей сути – старый, его придумали еще три года назад. Переговорами занимается та же группа дипломатов. Тогда войска развели в трех населенных пунктах. Как будет сейчас – возможно, узнаем в ближайшее время.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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