Возле границы с Украиной заметили колонну тяжелой техники России: красноречивое видео

В Ростовской области недалеко от границы с Украиной заметили большую колонну военной техники Вооруженных сил России. Танки и бронетранспортеры двигались вдоль трассы всего в 30 километрах от украинской территории.

Видео колонны сняли 19 сентября водители на видеорегистраторы в российском поселке Родионовка.

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Вот вам, война бл**ь готовится?... Колонна тяжелой российской бронетехники возле границы с Украиной. Военные учения, показ силы, ротация или стягивает войска к границе? В последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно!

– пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm смогли распознать часть российской военной техники. Там – модифицированные танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, боевые машины БМП-3, 152-мм самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и машины управления огнем артиллерии.

Аналитики убеждены, что стягивание Россией военной техники к границе с Украиной может быть сигналом о подготовке к наступательной операции российских войск.

Демонстративное перемещение российских бронетанковых БТГр к границе может иметь признаки психологического давления на руководство Украины для достижения капитуляционных договоренностей по "формуле Штайнмайера". Следует также учитывать, что российские гибридные оккупационные войска на Донбассе имеют достаточное количество военной техники для эскалации боевых действий,

– убеждены волонтеры.

Между тем, Украина готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. К тому же, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Однако, пророссийские боевики также должны выполнить соответствующие условия и отойти от линии соприкосновения.

Какие силы держит Россия на границе с Украиной?

Россия держит более 82 тысяч военных вдоль границы с Украиной, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Все это время, в Кремле цинично отмечают, что не имеют никакого отношения к войне на Донбассе и их солдат якобы там нет.



В целом вдоль государственной границы Украины в Ростовской области РФ размещено более 25 батальонных тактических групп и активно формируется 150-я мотострелковая дивизия.



Откуда Россия может атаковать Украину / инфографика 24 канала