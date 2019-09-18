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      У Зеленского рассказали, когда начнется завершение войны на Донбассе

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      У Зеленского рассказали, когда и как президент завершит войну на Донбассе
      У Зеленского рассказали, когда и как президент завершит войну на Донбассе / Getty images

      Владимир Зеленский собирается достичь прогресса в завершении войны на оккупированном Донбассе за полгода.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете "Die Welt" назвал ожидания от следующей встречи в "нормандском формате".

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      Я могу говорить только о наших ожиданиях. Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю,
      – сказал Пристайко.

      Он считает, что Кремль скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. "Но такого не произошло", – подчеркнул министр.

      Пристайко отметил, что двигаться в "правильном направлении" россиянам помогают санкции. Кстати, Евросоюз продлил санкции против России.

      И даже если западные санкции не являются идеальными, и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России,
      – отметил Пристайко.

      Министр отметил, что Зеленский не будет ждать еще пять лет.

      И если мы скоро увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику,
      – добавил Пристайко.

      Речь идет о расширении "нормандского формата" за счет Великобритании и США.

      Что такое нормандский формат?​Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вадим Пристайко Нормандский формат Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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