У Зеленского рассказали, когда начнется завершение войны на Донбассе

Владимир Зеленский собирается достичь прогресса в завершении войны на оккупированном Донбассе за полгода.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете "Die Welt" назвал ожидания от следующей встречи в "нормандском формате".

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Я могу говорить только о наших ожиданиях. Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю,

– сказал Пристайко.

Он считает, что Кремль скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. "Но такого не произошло", – подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что двигаться в "правильном направлении" россиянам помогают санкции. Кстати, Евросоюз продлил санкции против России.

И даже если западные санкции не являются идеальными, и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России,

– отметил Пристайко.

Министр отметил, что Зеленский не будет ждать еще пять лет.

И если мы скоро увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику,

– добавил Пристайко.

Речь идет о расширении "нормандского формата" за счет Великобритании и США.

Что такое нормандский формат?​Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.