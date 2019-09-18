У Зеленського розповіли, коли розпочнеться завершення війни на Донбасі

Володимир Зеленський збирається досягти прогресу у завершенні війни на окупованому Донбасі за пів року.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькій газеті "Die Welt" назвав очікування від наступної зустрічі у "нормандському форматі".

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Я можу говорити виключно про наші очікування. Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців. Що планує Кремль, я не знаю,

– сказав Пристайко.

Він вважає, що Кремль скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. "Але такого не сталось", – наголосив міністр.

Пристайко зауважив, що рухатися в "правильному напрямку" росіянам допомагають санкції. До речі, Євросоюз продовжив санкції проти Росії.

І навіть якщо західні санкції не є ідеальними, і коли нашим західним партнерам стає все важче їх утримувати, вони завдають шкоди економіці Росії,

– зазначив Пристайко.

Міністр наголосив, що Зеленський не буде чекати ще п’ять років.

І якщо ми скоро не побачимо прогрес у нормандському процесі, то ми будемо вживати нових заходів, щоб змінити існуючу динаміку,

– додав Пристайко.

Йдеться про розширення "нормандського формату" за рахунок Великої Британії та США.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.