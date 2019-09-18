Это не отступление, – Загороднюк рассказал, как будут разводить силы на Донбассе

Силы вдоль всей линии разграничения на Донбассе не будут разводить одновременно. Все будет происходить постепенно и параллельно с пророссийскими боевиками.

Процесс поделят на участки, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

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Сейчас в Генеральном штабе ВСУ продолжается подготовка плана разведения сил на каждом из участков, где должны учесть все риски.

Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая выстроенная система укреплений. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки,

– отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что точность важна для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении.

"Будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", – подчеркнул он.

Глава Минобороны добавил, что украинская сторона будет следить за боевиками. В то же время командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко также подтвердил, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Сейчас продолжаются работы по восстановлению моста в Станице Луганской.

Что известно о первом разведении войск на Донбассе?

Разведение сил в Станице Луганской начали проводить в конце июня. Договоренности относительно таких действий были достигнуты трехсторонней контактной группой в Минске еще в 2016 году. Однако выполнить их удалось только сейчас. По словам президента Зеленского – это первый шаг к восстановлению мира. Впоследствии ТКГ собралась еще раз и договорилась о "хлебном перемирие", а также – демонтаже оборонных сооружений и разминировании участков вблизи полуразрушенного моста в Станице Луганской. Сейчас возле моста продолжаются ремонтные работы.

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Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала