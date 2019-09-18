Це не відступ, – Загороднюк розповів, як розводитимуть сили на Донбасі

Сили уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі не розводитимуть одночасно. Усе відбуватиметься поступово та паралельно з проросійськими бойовиками.

Процес поділять на ділянки, про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Наразі у Генеральному штабі ЗСУ триває підготовка плану розведення сил на кожній з ділянок, в якому повинні врахувати всі ризики.

Це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки,

– зазначив міністр оборони.

Загороднюк наголосив, що точність важлива для того, аби уникнути надмірних ризиків при розведенні.

"Буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно", – наголосив він.

Глава міноборони додав, що українська сторона слідкуватиме за бойовиками. Водночас командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко також підтвердив, що Збройні сили України готуються до повного розведення сил на окупованому Донбасі. Наразі тривають роботи для відновлення мосту в Станиці Луганській.

Що відомо про перше розведення військ на Донбасі?Розведення сил у Станиці Луганській почали проводити наприкінці червня. Домовленості щодо таких дій були досягнені Тристоронньою контактною групою у Мінську ще у 2016 році. Проте виконати її вдалось лише тепер. За словами президента Зеленського, – це перший крок до відновлення миру. Згодом ТКГ зібралася ще раз та домовилась про "хлібне перемир’я", а також – демонтаж оборонних споруд і розмінування ділянок поблизу напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській. Наразі біля мосту тривають ремонтні роботи.

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Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу