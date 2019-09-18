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      Армія України готується до повного розведення сил на Донбасі, – Кравченко

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      Українська армія готується до повного розведення сил на Донбасі
      Українська армія готується до повного розведення сил на Донбасі / Ілюстративне фото

      Збройні сили України готуються до повного розведення сил на окупованому Донбасі. Проте, проросійські бойовики також мають виконати відповідні умови та відійти від лінії зіткнення.

      Командувач операції Об’єднаних сил Володимир Кравченко під час зустрічі з постійною представницею Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані зауважив, що наразі ведуть роботи для відновлення мосту в Станиці Луганській.

      Цікаво: Як відбувається відновлення мосту біля Станиці Луганської: онлайн-трансляція

      "На Станиці Луганській тривають активні підготовчі роботи до початку робіт з відновлення мосту: підготовлено майданчик під будівельну техніку та для розміщення будівельних матеріалів. Вже розширено та відновлено дорожнє покриття під'їзної дороги. Незабаром заплановано запустити додатковий автобус, щоб перетин лінії зіткнення для наших громадян був ще простішим та комфортнішим", – сказав генерал.

      Окрім того, українська армія найближчим часом готується до розведення у двох інших населених пунктах – Петрівському та Золотому.  Влада планує створити там безпечні райони, адже вони досі залишаються мілітаризованими.

      Проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. Ми до цього готові заради покращення життя наших громадян та, зрештою, все буде залежати від дзеркальних дій з протилежного боку,
      – наголосив Кравченко.

      Він зауважив, що таке завдання ЗСУ отримали від Генштабу, міністра оборони та президента Зеленського.

       

      Як відбулося перше розведення військ на Донбасі? Розведення сил у Станиці Луганській почали проводити наприкінці червня. Домовленості щодо таких дій були досягнені Тристоронньою контактною групою у Мінську ще у 2016 році. Проте виконати її вдалось лише тепер. За словами президента Зеленського, – це перший крок до відновлення миру. Згодом ТКГ зібралася ще раз та домовилась про "хлібне перемир’я", а також – демонтаж оборонних споруд і розмінування ділянок поблизу напівзруйнованого мосту у Станиці Луганській. Наразі біля мосту тривають ремонтні роботи.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики Володимир Кравченко
      Джерело: 24 канал
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