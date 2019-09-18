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      Як відбувається відновлення мосту біля Станиці Луганської: онлайн-трансляція

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      Офіс Президента транслює відновлення мосту біля Станиці Луганської
      Офіс Президента транслює відновлення мосту біля Станиці Луганської / https://vchasnoua.com/

      Біля зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської, що на Луганщині, встановили камеру. Завдяки ній, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, здійснюватиметься пряма трансляція відновлення зруйнованого мосту.

      Таким чином вдіновлення переправи відбуватиметься прозоро та під суспільним контролем, наголосили в Офісі Президента.

      Читайте також: Міст у Станиці Луганській відкриють 27 листопада

      За планом ОПУ, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову обхідну переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

      Онлайн-трансляція відновлення мосту: дивіться відео

      Що відомо про ситуацію з мостом біля Станиці Луганської?Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.

      Відновлення мосту довго не могли почати, адже окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки. Нарешті 9 вересня вдалося досягти домовленостей та розпочати роботи.

      окуповані територія, карта
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Володимир Зеленський Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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