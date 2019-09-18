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      На Донбасі триває "окопна війна": генерал про ситуацію на фронті

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Лише за кілька днів після "хлібного" перемир'я бойовики і російські окупаційні війська почали активізуватися. Зараз напруження досягло свого апогею. Однією з причин такої ситуації є нерозуміння того, що таке мир на Донбасі і як його досягти.

      Таку думку в коментарі "Обозревателю" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Він зазначив, що за останні роки на Донбасі сталися певні "зрушення" на користь України.

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      Зрушення є, і дуже суттєві. Ті питання, які були вирішені в міжнародних правових інституціях, підштовхували Путіна до обміну військовополоненими. Ми стабілізували ситуацію на Донбасі, ми почали повертати територію. Активна оборона сприяла тому, що бойовики і російські окупаційні війська трохи замовкли,
      – сказав Богдан.

      Водночас він констатував: "Зараз, коли почалася така певною мірою незрозуміла ситуація, коли не всі розуміють, що таке мир і як його досягати, нас намагаються підштовхувати. Як? Активізацією дій на фронті. В останні тижні відбувалося нарощування активності, в серпні було досягнуто апогею, і він триває. Фактично ведеться окопна війна".

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачав обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Однак, цього так і не сталося. Зокрема, через ворожі обстріли лише у вересні загинули 8 військових.

      Примітно, що на тлі загострення військового протистояння очільник МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю німецькому виданню "Die Welt" заявив, що "врешті-решт, частотність бомбардувань значно впала, і кількість загиблих відповідно зменшилася".


      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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